L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Il tecnico potrebbe richiedere un rinforzo per la corsia mancina perché Robin Gosens non avrebbe dato molte garanzie da quando è arrivato. Inoltre, l'ultimo affaticamento potrebbe indurre la società ad intervenire sul mercato dopo l'addio di Ivan Perisic. Il nome più quotato sarebbe quello di Alex Telles del Manchester United. I dirigenti milanesi sarebbero intenzionati a visionare un centrocampista se Roberto Gagliardini dovesse lasciare la Pinetina dopo l'interesse del Monza.

Il nome per la mediana sarebbe quello di Seko Fofana. Per quanto riguarda le cessioni, l'attaccante Andrea Pinamonti piacerebbe molto all'Atalanta ma, nelle ultime ore il Sassuolo avrebbe intensificato i contatti. La Juventus di Massimiliano Allegri vorrebbe un centrocampista di qualità e sarebbe sulle tracce di Bruno Fernandes.

L'Inter segue Telles, Fofana e potrebbe cedere Pinamonti

La società presieduta dagli Zhang avrebbe sondato Alex Telles per la corsia mancina. Il brasiliano ha già vestito la maglia dell'Inter sotto la guida di Roberto Mancini e non sarebbe un profilo centrale nel nuovo progetto del Manchester United.La trattativa per riportarlo alla Pinetina non sarebbe molto complessa perché il calciatore avrebbe una valutazione di circa 12 milioni di euro.

I Red Devils potrebbero accettare anche un prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda il centrocampo, Simone Inzaghi avrebbe bisogno di una mezzala se dovesse partire Roberto Gagliardini. Il nome sarebbe quello di Seko Fofana, avversario nella recente sfida persa contro il Lens. Il ragazzo ex Udinese conosce molto bene il campionato italiano e sarebbe congeniale per il 3-5-2.

La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro. L'affare si potrebbe sbloccare se il Monza dovesse accelerare per Gagliardini.

L'Inter, prima di acquistare, dovrebbe cedere e potrebbe concludere nelle prossime ore il trasferimento di Andrea Pinamonti. Il ragazzo sarebbe finito nel mirino del Sassuolo che, in caso di passaggio di Scamacca al West Ham, avrebbe bisogno di investire su un nuovo centravanti.

Gli emiliani metterebbero sul piatto circa 15 milioni di euro ma i nerazzurri vorrebbero incassare almeno 20 milioni.

Bruno Fernandes nelle idee di Allegri

La Juventus starebbe pensando di ingaggiare un centrocampista. La nuova idea sarebbe Bruno Fernandes che potrebbe lasciare il Manchester United. La trattativa potrebbe entrare nel vivo se i Red Devils dovessero ingaggiare de Jong del Barcellona, vero desiderio dell'allenatore Ten Hag che vorrebbe collocarlo al fianco di Eriksen. I bianconeri potrebbero liberare il posto per l'ex Sampdoria cedendo Arthur. Il brasiliano avrebbe espresso la volontà di ritornare proprio in Catalogna. Bruno Fernandes avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro.