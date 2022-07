La Juventus è attesa da settimane impegnative per il Calciomercato. Lavoro importante per la società bianconera, che dovrà non solo rinforzarsi ma anche effettuare delle cessioni. Ci sono dei giocatori dall'ingaggio notevole che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey, Moise Kean e Matthijs de Ligt sono i principali indiziati a lasciare Torino, a questi potrebbe aggiungersi anche Juan Cuadrado. Il rapporto professionale fra il colombiano e la società bianconera non sarebbe idilliaco dopo che il giocatore non ha accettato un contratto di due anni ad ingaggio minore rispetto a quell'attuale.

Una situazione che potrebbe agevolare l'Inter, al lavoro per incrementare la qualità della rosa di Inzaghi. L'arrivo di Romelu Lukaku garantirà esperienza e qualità nel settore avanzato ma la società milanese dovrà anche effettuare delle cessioni per sistemare il bilancio societario. Oltre a Skriniar, che sarebbe vicino al Paris Saint Germain, potrebbe partire anche un altro giocatore importante. Il principale indiziato a lasciare l'Inter è Denzel Dumfries, valutato circa 40 milioni di euro. L'olandese potrebbe essere sostituito proprio da Juan Cuadrado, si parla di un possibile scambio di mercato fra il colombiano ed Edin Dzeko. L'eventuale cessione di Dumfries potrebbe agevolare anche un altro rinforzo importante: quello di Paulo Dybala.

Possibile scambio di mercato fra Dzeko e Cuadrado con Dybala che potrebbe trasferirsi all'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Inter e Juventus potrebbero concludere uno scambio di mercato che porterebbe Dzeko a Torino e Juan Cuadrado a Milano. Il colombiano e la società bianconera non sarebbero in un grande momento del rapporto professionale dopo che il colombiano non ha accettato l'offerta di prolungamento di contratto fino a giugno 2024 ad ingaggio minore rispetto a quello attuale.

Si è attivato il prolungamento di contratto automatico fino a giugno 2023 a 5 milioni di euro a stagione. La Juve avrebbe preferito che il giocatore accettasse un ingaggio da circa 3-3,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024. Proprio per questo non sarebbe da scartare un sua partenza magari proprio all'Inter. La Juventus gradirebbe Dzeko come vice Vlahovic.

In caso di arrivo di Cuadrado l'Inter potrebbe cedere Dumfries ed eventualmente ingaggiare anche Dybala, anche se l'arrivo dell'argentino dipenderà anche dalle partenze nel settore avanzato. L'Inter spera di poter cedere anche Sanchez, uno dei giocatori che può guadagna nella società milanese.

Il mercato dell'Inter

Si è parlato delle cessioni di Dzeko, Dumfries e Skriniar. A proposito del difensore slovacco il Paris Saint Germain sarebbe pronto ad acquistarlo. L'Inter però chiede circa 80 milioni di euro per il giocatore, la società francese invece sarebbe arrivare ad offrire circa 70 milioni di euro più dei bonus per avvicinare la richiesta della società milanese.