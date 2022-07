La Juventus dovrà lavorare anche alle cessioni durante il Calciomercato estivo. Sono diversi i giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero, sia per motivi tecnici che economici. La società bianconera sta cercando di diminuire il monte ingaggi ma non sarà facile lasciar partire giocatori come Alex Sandro o Aaron Ramsey, che hanno un ingaggio rispettivamente da 6 e 7 milioni di euro netti a stagione. A questi bisogna aggiungere anche Arthur Melo, arrivato alla Juventus nell'estate 2020 nello scambio di mercato che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona.

Il problema è che il brasiliano pesa a bilancio circa 40 milioni di euro e attualmente non ci sarebbero società pronte ad investire tale somma per il giocatore. La Juventus starebbe valutando anche un prestito, in questo modo il suo prezzo di mercato potrebbe essere anche rivalutato. Fra le società interessate al brasiliano ci sarebbe il Barcellona, che però non ha una forza economica tale da poter sostenere questo investimento. Potrebbe farlo appunto in prestito, un cambiamento di squadra che sarebbe gradito anche al giocatore, che ritornerebbe volentieri alla società catalana per lavorare con un tecnico come Xavi, che valorizzerebbe molto il gioco del brasiliano. Di certo pesa l'ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera.

Il centrocampista Arthur Melo vorrebbe ritornare al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Arthur Melo durante il calciomercato estivo. Potrebbe accettare anche un prestito, in questo modo il brasiliano potrebbe rivalutare anche il suo cartellino. La società ideale per il giocatore sarebbe il Barcellona: in Spagna troverebbe un gioco utile per la sua tecnica.

Fra l'altro l'allenatore della società catalana Xavi gradirebbe molto il brasiliano. Ad agevolare il suo trasferimento al Barcellona anche la cessione quasi ufficiale di Frenkie de Jong al Manchester United, con il Barcellona che cercherebbe proprio un giocatore simile all'olandese. Arthur Melo potrebbe essere il profilo giusto.

La società catalana gradirebbe il brasiliano in prestito, magari pagando solo l'ingaggio del giocatore.

Il mercato della Juventus

Le possibili cessioni di Arthur Melo e Aaron Ramsey potrebbero agevolare l'acquisto di un altro centrocampista bravo nell'impostazione di gioco. Fra i graditi ci sarebbe Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023. Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società francese.