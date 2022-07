La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. L'infortunio di Paul Pogba potrebbe agevolare l'arrivo di uno o due giocatori a centrocampo, molto dipenderà dalla conferma o meno di Adrien Rabiot. Potrebbe essere ceduto Arthur Melo che piace all'Arsenal ma anche al Barcellona e al Valencia. A giugno hanno lasciato Torino anche Paulo Dybala e Alvaro Morata, l'argentino è stato sostituito da Angel Di Maria, lo spagnolo invece non ancora. Non è da scartare però la possibilità di un ritorno a Torino, a conferma di questo anche le recenti dichiarazioni di Paolo Bargiggia.

Il giornalista sportivo ha aggiunto che Allegri avrebbe chiesto il ritorno dello spagnolo, che darebbe garanzie importanti non solo come sostituto di Dusan Vlahovic ma anche a supporto dello stesso. Come è noto nella seconda parte della scorsa stagione Morata ha giocato punta di fascia nella Juventus, con Vlahovic riferimento centrale. Il giornalista sportivo ha sottolineato come non sia mai stato avvicinato Werner alla società bianconera, ad Allegri piace Morata ma non sarà facile considerando la valutazione di mercato dello spagnolo. Per questo si valutano altri giocatori come Marko Arnautovic del Bologna, Simeone invece andrà al Napoli come dichiarato dal giornalista sportivo.

Massimiliano Allegri vorrebbe Alvaro Morata alla Juventus

''Werner alla Juve? No, non è mai stato avvicinato. Si parlava di una trattativa iniziale di mercato quando la Juve seguiva Rudiger. La verità sulla Juve è che Allegri ha chiesto alla società di provare a far di tutto per riportare a Torino Morata, ma non è semplice''.

Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia, il giornalista sportivo ha aggiunto: ''L'idea sarebbe quella di provarci per Arnautovic, con Simeone che andrà al Napoli''. Il giornalista sportivo ha parlato anche di Milenkovic, sottolineando come possa trasferirsi all'Inter ma solo in caso di cessione di Milan Skriniar al Paris Saint Germain.

La valutazione di mercato del giocatore della Fiorentina è di circa 20 milioni di euro. Il giornalista sportivo ha poi sottolineato che la Roma sia vicina a definire il prestito di Wijnaldum con il Paris Saint Germain.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro in questi giorni non solo per il vice Vlahovic ma anche per rinforzare il centrocampo. Non è da scartare la possibilità arrivi anche un difensore centrale. I giocatori seguiti sono Leandro Paredes del Paris Saint Germain, valutato circa 20 milioni di euro, e Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il classe 1997 ha un prezzo di mercato di circa 15 milioni di euro e potrebbe essere un rinforzo importante anche se come già sottolinea Bargiggia, piace anche all'Inter.