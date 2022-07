La Juventus ha annunciato l'ingaggio di Angel Di Maria oltre che quello di Paul Pogba. Due rinforzi importanti anche perché arrivati a parametro zero. La società bianconera ha sottolineato di aver speso in commissioni un totale di 3,8 milioni di euro. L'argentino è reduce da stagioni importanti nel Paris Saint Germain anche se nell'ultima stagione non ha raccolto molto minutaggio. Di Maria ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2023 a circa 5,5 milioni di euro a stagione più 1,5 milioni di euro di bonus. Ad elogiare l'arrivo del giocatore diversi addetti ai lavori, su tutti Gianluigi Buffon.

Il portiere del Parma ed ex Paris Saint Germain e Juventus conosce molto bene l'argentino avendoci giocato insieme proprio nella società inglese. In una recente intervista il portiere ha dichiarato che l'arrivo di Di Maria è importante per la Juventus. Buffon lo ha definito un grande rinforzo, sottolineando come in Italia ancora non gli hanno dato la giusta rivelanza ma si accorgeranno del valore dell'argentino. L'ex portiere del Paris Saint Germain ha dichiarato che Di Maria è sempre stato dietro la luce dei riflettori, inspiegabile se rapportato alla qualità del giocatore. Di Maria come rimarcato da Buffon è un giocatore che oltre alla qualità garantisce anche sacrificio e supporto ai compagni di squadra.

Il portiere Gianluigi Buffon ha parlato del nuovo rinforzo della Juventus Angel Di Maria

''È sempre stato un po’ all’ombra e sinceramente non ho mai capito perché: non ha nulla da invidiare a nessuno, il calcio segue logiche non sempre comprensibili''. Queste le dichiarazioni di Gianluigi Buffon in riferimento ad Angel Di Maria, nuovo rinforzo della Juventus.

Il portiere del Parma ha aggiunto: ''È un top player assoluto, capace di sacrificarsi per i compagni, ho la sensazione che in Italia non sia pienamente percepito, ma si accorgeranno presto del valore di Di Maria''. Parole importanti che confermano la fiducia nell'argentino, che è stato uno dei giocatori decisivi per la vittoria della nazionale argentina contro l'Italia nella finalissima fra vincenti di Coppa America e Europeo.

Nel 3 a 0 per l'Argentina Di Maria ha segnato il gol del 2 a 0.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dopo Di Maria e Pogba potrebbe definire altri importanti rinforzi in difesa e a centrocampo. Se dovesse partire Matthijs de Ligt potrebbe arrivare Koulibaly, piacciono anche Bremer del Torino e Benoit Badiashile del Monaco. Per quanto riguarda il centrocampo si valuta un rinforzo bravo nell'impostazione di gioco. I preferiti sono due giocatori in scadenza di contratto a giugno 2023, Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli.