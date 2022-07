La Juventus e il Chelsea sarebbero in contatto per Matthijs de Ligt, secondo le ultime indiscrezioni la compagine inglese sarebbe pronta a inserire N'golo Kantè nella trattativa. Il Milan intanto cerca a un calciatore per la trequarti e avrebbe messo nel mirino uno tra Marco Asensio del Real Madrid o Paulo Dybala, parametro zero di lusso.

Juventus, N'golo Kantè sarebbe stato offerto ai bianconeri come contropartita per Matthijs de Ligt

La Juventus e il Chelsea sarebbero in contatto per la cessione a titolo definitivo di Matthijs de Ligt. La compagine piemontese vorrebbe ottenere un conguaglio economico vicino agli 80/90 milioni di euro, mentre la società londinese gradirebbe inserire delle contropartite tecniche nell'operazione per abbassare le richieste bianconere.

Secondo alcune recenti indiscrezioni i Blues avrebbero dunque proposto alla Vecchia Signora il profilo di N'golo Kantè. Considerando che il valore del centrocampista francese classe '91 si aggirerebbe intorno ai 40 milioni, il Chelsea dovrebbe poi aggiungere ulteriori 40 milioni di euro per convincere la Juventus a lasciar partire de Ligt. Qualora il profilo di Kantè non dovesse riscuotere il consenso di Massimiliano Allegri, la società britannica sarebbe disposta a inserire nella trattativa altri calciatori come Jorginho, Timo Werner o Christian Pulisic.

Calciomercato Milan, per la trequarti piacerebbe il nome di Asensio, Dybala resterebbe una valida opzione

Marco Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid in questa finestra di Calciomercato estiva e il Milan, che cercherebbe un giocatore dalle doti balistiche simili a quelle dello spagnolo, si sarebbe interessato al suo profilo.

Il classe '96, di fatto, andrà in scadenza di contratto con i Blancos nel 2023 e di conseguenza si potrebbe strappare dalla compagine iberica per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Maldini e Massara in ogni caso, osserverebbero anche altri profili per quel ruolo e il nome di Paulo Dybala resterebbe sempre un opzione valida.

Secondo il giornalista sportivo tifoso del Milan, Carlo Pelegatti, la società rossonera avrebbe delle remore nei confronti della "Joya" legate unicamente dalle pretese economiche del calciatore.

"State molto attenti al Milan per Dybala, se scende un pelino dalle sue pretese il Milan lo prende domani. Unico dubbio è se possa rispondere alle caratteristiche di Pioli. Certo, un posto glielo trovi, ma è un dubbio tecnico da tenere in considerazione", ha detto Pelegatti.