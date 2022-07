La Juventus è al lavoro in queste settimane per cercare di migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti la scorsa stagione. Soprattutto a centrocampo è mancata qualità nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. A questo bisogna aggiungere le partenze nel settore avanzato di Paulo Dybala e Alvaro Morata. L'argentino è stato sostituito da Angel Di Maria, non è invece arrivato il giocatore che prenderà il posto dello spagnolo. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile ritorno dello spagnolo ma la valutazione di mercato stabilita dall'Atletico Madrid per il giocatore da circa 30 milioni di euro non agevola la trattativa di mercato.

Per questo la Juventus starebbe valutando altri giocatori per il settore avanzato. Si è parlato di Roberto Firmino del Liverpool o di Andrea Belotti, l'ex Torino è attualmente senza società e arriverebbe a parametro zero. Nelle ultime ore però dalla Spagna hanno lanciato la notizia di un interesse della Juventus per Memphis Depay. L'olandese è attualmente considerata una riserva nella squadra catalana anche perché sono arrivati nel settore avanzato giocatori come Raphinha e Lewandowski. C'è abbondanza nel Barcellona e una sua partenza è una possibilità concreta, soprattutto perché Depay ha bisogno di giocare in previsione dei mondiali in cui la nazionale olandese sarà impegnata tra novembre e dicembre.

Il giocatore Depay potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato Memphis Depay. L'olandese è in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno 2023 ed ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Ha un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione, sostenibile dalla società bianconera.

Depay può giocare come vice Vlahovic ma anche a supporto della punta centrale. Un giocatore che garantirebbe gol e assist. Non è da scartare la possibilità che venga allungata la sua intesa contrattuale per un'altra stagione così da poter essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Una modalità di acquisto che sarebbe gradita alla Juventus, che non vorrebbe appesantire il bilancio societario.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus oltre al rinforzo per il settore avanzato potrebbe garantirsi anche un acquisto importante anche a centrocampo. Con l'infortunio di Pogba potrebbero arrivare due giocatori o eventualmente solo uno con la conferma di Adrien Rabiot. A tal riguardo il preferito della società bianconera sarebbe Leandro Paredes. L'argentino è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.