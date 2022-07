La Juventus è attesa da settimane importanti per quanto riguarda il Calciomercato. La società bianconera è al lavoro per migliorare una rosa che ha bisogno di rinforzi soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Intanto negli Stati Uniti arriva una notizia non piacevole riguardo alla situazione infortuni. Dopo il problema muscolare avuto da Mattia De Sciglio, rimasta a Torino per le cure, anche Paul Pogba ha avuto un problema, ben più pesante di quello del terzino, al menisco. Potrebbe saltare il primo mese di stagione e rientrare per metà o fine settembre.

Un infortunio che però non cambia gli obiettivi stagionali della Juventus, che come dichiarato da Massimiliano Allegri, vuole ritornare a vincere dopo la scorsa stagione in cui i bianconeri hanno deluso nel gioco e nei risultati. Ci saranno altri rinforzi, ma è evidente come il tecnico toscano dovrà cercare di vincere dopo l'arrivo del francese e di Angel Di Maria. Nell'eventualità non dovessero arrivare vittorie di competizioni non è da scartare la possibilità che il tecnico toscano lasci Torino. A confermarlo il giornalista sportivo Marco Venditti, che ha sottolineato come la Juventus potrebbe acquistare altri due giocatori importanti. In tal caso Allegri avrà il dovere, a maggior ragione, di ritornare a vincere almeno in Italia.

Il giornalista Venditti ha parlato del futuro professionale di Massimiliano Allegri

'Se non dovesse vincere questa stagione, Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus. E’ evidente che lui debba essere il primo a precisare, è una squadra che ha caratteristiche per potersi imporre in Serie A'. Queste le dichiarazioni di Marco Venditti in merito al futuro professionale di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Allegri sa che se dovessero arrivare altri due giocatori è alla guida della squadra più forte'. Parole importanti che confermano come la Juventus sia una delle squadre in lotta per il campionato italiano. A proposito dei due possibili rinforzi in arrivo, si parla molto dell'acquisto di Leandro Paredes del Paris Saint Germain e di Niccolò Zaniolo della Roma.

L'argentino potrebbe arrivare con le partenze di almeno due centrocampisti, ovvero Arthur Melo e Aaron Ramsey. A proposito del brasiliano, si parla di un interesse concreto dell'Arsenal e del Valencia. Per il centrocampista gallese si lavora alla rescissione consensuale, con il giocatore che potrebbe ricevere come indennizzo circa 3 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus come dicevamo potrebbe acquistare anche Niccolò Zaniolo. In questi giorni potrebbe esserci un incontro fra Roma e la società bianconera per provare a trovare un'intesa su prezzo e modalità di pagamento del giocatore. Potrebbe trasferirsi a Torino in prestito oneroso a circa 10 milioni di euro più riscatto a 37 milioni.