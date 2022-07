La Juventus è al lavoro in queste settimane per preparare al meglio i due match amichevoli contro il Barcellona e il Real Madrid. Partite impegnative che diranno molto del livello di preparazione fisica raggiunto dai bianconeri, ma anche della crescita dal punto di vista tecnico della squadra di Allegri. Intanto, però, la società lavora anche sul mercato. Diverse le trattative in cui è impegnata, sia per le cessioni che per gli acquisti. A tal riguardo, sono almeno 5 i giocatori che potrebbero lasciare Torino. Si va da Alex Sandro a Rovella, fino ad arrivare a Arthur Melo, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot.

Il francese potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain nello scambio di mercato che porterebbe Leandro Paredes a Torino. C'è l'esigenza però anche di rinforzare la rosa, soprattutto per quanto riguarda il settore avanzato. A tal riguardo, potrebbe arrivare un vice Vlahovic, ma anche un supporto alla punta bianconera. Negli ultimi giorni si sta parlando di nuovo di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è in scadenza di contratto a giugno 2024 e a breve potrebbe esserci un altro incontro fra società romana e Juventus per definire l'intesa economica sul cartellino. C'è già quella fra la società bianconera e il giocatore, sulla base di circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027.

Il centrocampista Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, a giorni potrebbe esserci l'incontro fra la Roma e la Juventus per il trasferimento di Nicolò Zaniolo a Torino. Il centrocampista potrebbe arrivare in prestito oneroso per circa 10 milioni di euro con riscatto a 37 milioni di euro.

Una somma importante giustificata però dalla crescita del giocatore, decisivo nell'ultima parte della scorsa stagione nella Roma. Suo il gol con il quale i giallorossi hanno sconfitto il Feyenoord in finale di Conference League. Zaniolo rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro, utile anche perché la Juventus, nei primi mesi di stagione, non potrà schierare Federico Chiesa in maniera continuativa in quanto deve recuperare la forma ottimale dopo l'infortunio al ginocchio.

Il mercato della Juventus

La Juventus, oltre a Zaniolo, potrebbe acquistare anche un vice Vlahovic, alternativa al titolare bianconero. Un rinforzo utile soprattutto nella prima parte di stagione, considerando che i bianconeri dovranno giocare 21 match fino a novembre, 15 in campionato e 6 in Champions League. Il preferito sarebbe Alvaro Morata, che potrebbe arrivare in prestito con riscatto in diverse stagioni per circa 20 milioni di euro.