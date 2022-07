La Juventus dopo gli acquisti di Paul Pogba e Angel Di Maria e quello vicino di Niccolò Zaniolo potrebbe effettuare almeno altri tre investimenti importanti. Servono infatti un difensore centrale, un giocatore di fascia sinistra e un vice Vlahovic, che potrebbe ritornare molto utile soprattutto nella prima parte di stagione. Come è noto da agosto a novembre la Juventus dovrà disputare 21 match, 15 di campionato e 6 del girone di Champions League. Si giocherà praticamente ogni tre giorni, a parte la pausa per le nazionali prevista a fine settembre.

Di certo l'esigenza principale è quella di almeno un difensore centrale, considerando che oltre a Giorgio Chiellini potrebbe partire anche Matthijs del Ligt. Come è noto infatti il difensore non avrebbe accettato l'offerta di prolungamento di contratto con la società bianconera e di conseguenza la Juventus potrebbe venderlo per cercare di ottimizzare la cessione del suo cartellino. Si parla di una valutazione di mercato di circa 100 milioni di euro, parte dei quali potrebbero essere utilizzati per Koulibaly.

Il difensore del Napoli è in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società campana ed ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Il Napoli preferirebbe venderlo in un campionato estero ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per il difensore.

Altro possibile acquisto potrebbe essere Marko Arnautovic, considerato da Allegri il giocatore ideale come vice Vlahovic. Sempre il toscano avrebbe suggerito come rinforzo per la fascia sinistra (può giocare in un centrocampo a cinque ma anche come punta di fascia) il giocatore dell'Eintracht Francoforte Filip Kostic.

Massimiliano Allegri avrebbe chiesto Koulibaly, Arnautovic e Kostic

Abbiamo già parlato del difensore, riguardo al giocatore del Bologna molto dipenderà anche dalla valutazione di mercato stabilita dalla società emiliana. Difficile che la Juventus possa investire 15 milioni di euro per il classe 1989. Dovrebbe costare un prezzo simile Filip Kostic, in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno 2023.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori come vice Vlahovic. Si è parlato di un interesse per Roberto Firmino, in scadenza di contratto con il Liverpool a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Costa un po' di più Alvaro Morata, che potrebbe ritornare a Torino dall'Atletico Madrid in prestito con riscatto in diverse stagioni.