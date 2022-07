La Juventus, dalla stagione 2022-2023, non avrà più in rosa tre giocatori che hanno scritto la storia bianconera degli ultimi anni. Ci riferiamo a Giorgio Chiellini, per 17 anni alla Juventus e riferimento anche della nazionale italiana campione d'Europa, a Paulo Dybala e a Federico Bernardeschi. L'argentino è andato in scadenza di contratto e di recente ha accettato l'offerta d'ingaggio della Roma. Anche il classe 1994 è andato in scadenza contrattuale, ma ha deciso di fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano, per la precisione nel Toronto.

Una scelta che ha suscitato molto clamore mediatico, considerando che Bernardeschi ha 28 anni. Ha deciso quindi di seguire Domenico Criscito e Lorenzo Insigne, che saranno suoi compagni di squadra, e Giorgio Chiellini, che invece ha scelto i Los Angeles Fc. Di recente, l'ex centrocampista bianconero è stato presentato alla stampa come nuovo rinforzo del Toronto. Tanti gli argomenti di cui ha parlato, su tutti anche il mercato portato avanti dalla Juventus in queste settimane. Bernardeschi ha dichiarato che gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria porteranno esperienza e qualità ma, da quello che sembra, la società bianconera continuerà ad investire per migliorare la rosa di Allegri. Ha parlato anche del possibile arrivo a Torino di Zaniolo, sottolineando come il suo talento è evidente e porterebbe potenza e qualità.

Bernardeschi ha parlato del possibile arrivo di Zaniolo alla Juventus

'Pogba e Di Maria garantiscono qualità ed esperienza. Ma vedo che vogliono mettere a segno altri rinforzi. Il problema è trovare l'equilibrio giusto: senza pretendere che arrivi tutto subito'. Queste le dichiarazioni di Federico Bernardeschi durante la presentazione alla stampa come nuovo giocatore del Toronto.

L'ex centrocampista bianconero ha parlato anche del possibile arrivo a Torino di Zaniolo, promuovendo l'eventuale investimento che la Juventus potrebbe effettuare su di lui. Ha aggiunto: 'Zaniolo? Il talento di Nicolò non si discute. È giovane e può dare potenza e fantasia. Il carattere? In Nazionale l'ho visto di sfuggita.

Ma la Juve è una palestra di vita per tutti. Come per me'. Dichiarazioni d'amore quelle di Bernardeschi nei confronti della società bianconera, a sottolineare come la Juventus sia stata per lui molto importante anche dal punto di vista umano e non solo professionale.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Zaniolo in questo Calciomercato estivo. Arrivano conferme importanti in merito, anche se attualmente ci sarebbe distanza fra offerta bianconera e richieste della Roma. Il giocatore avrebbe già un'intesa economica con la Juve sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2027. La società bianconera potrebbe spendere circa 40 milioni di euro più bonus per il giocatore.