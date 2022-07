Nei giorni scorsi l'ex giocatore della Juventus Paulo Dybala è stato presentato ufficialmente dalla Roma, in una modalità spettacolare, avendo utilizzato come location l'Eur e il Colosseo Quadrato, con 10 mila tifosi ad assistere all'evento.

Sono stati diversi gli spunti interessanti dalle dichiarazioni di Paulo Dybala. L'argentino ha parlato del mancato prolungamento di contratto con la società bianconera, che ha comunicato la propria decisione in tal senso al giocatore a marzo.

Dybala ha parlato anche della scorsa stagione, sottolineando che è stata condizionata dagli infortuni, ma sommando gol e assist è stato uno dei migliori nel campionato italiano.

Non poteva mancare una domanda sulla sfida di campionato fra Juventus-Roma, che fra l'altro arriverà già a fine agosto. A tal riguardo l'argentino ha sottolineato che in caso di gol non esulterà per rispetto della sua vecchia società e dei tifosi bianconeri. Segnale evidente di come il rapporto umano con la Juventus sia ancora molto consolidato, dalla società, ai tifosi fino ad arrivare ai giocatori.

Paulo Dybala ha parlato della decisione della Juve di non prolungare il suo contratto

"Io credo che il direttore Arrivabene sia stato molto chiaro, avevamo un accordo da firmare a ottobre e poi la società ci ha chiesto di aspettare. A marzo la società ci ha detto che non avrei fatto parte del progetto futuro", sono state queste le dichiarazioni di Paulo Dybala sul mancato prolungamento di contratto con la Juventus a marzo.

Una scelta che è arrivata dalla società bianconera, come sottolineato dal giocatore. In merito alla scorsa stagione ha invece aggiunto: 'È normale ci siano state delle critiche, quando sei alla Juve ti chiedono sempre di più'.

Poi Dybala ha aggiunto che avrebbe potuto fare di più ma gli infortuni lo hanno in parte condizionato, in ogni caso 'sono fra i primi in diversi numeri, non solo nei gol e negli assist', ha aggiunto.

Paulo Dybala sulla mancata esultanza in caso di gol alla Juventus

Il giocatore della Roma Paulo Dybala ha parlato anche del match contro la Juventus in campionato, che arriverà già a fine agosto. L'argentino ha dichiarato che in caso di gol ai bianconeri non esulterà.

Arrivato alla Juve nell'estate 2015 dal Palermo, ha giocato sette stagioni in bianconero disputando 293 match e segnando 115 gol. In tutto ha vinto cinque campionati, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.