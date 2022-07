La Juventus, in queste ore, starebbe aspettando un nuovo rilancio del Chelsea per Matthijs De Ligt. I blues hanno manifestato il proprio interesse per l'olandese, che ha una clausola rescissoria pari a 120 milioni. Dunque, la dirigenza bianconera per l'olandese vuole almeno 80-90 milioni senza l'inserimento di contropartite tecniche.

Anche perché con il tesoretto eventualmente ricavato da Matthijs De Ligt, la Juventus potrebbe intervenire sul mercato per prendere dei rinforzi funzionali al progetto di Massimiliano Allegri. I bianconeri - con i soldi ricavati dalla cessione del difensore olandese - potrebbero comprare tre giocatori.

In particolare gli obiettivi sarebbero Nicolò Zaniolo, Nikola Milenkovic e Leandro Paredes.

La Juventus cerca rinforzi nei vari reparti

La Juventus, in questi mesi, si è concentrata sulle trattative per ingaggiare a parametro zero Angel Di Maria e Paul Pogba.

Adesso però la Juventus può concentrarsi sulle altre operazioni e sta lavorando su altre piste. Le cessioni saranno fondamentali per arrivare a certi tipi di giocatori. Adesso la priorità dei bianconeri sarebbe Nicolò Zaniolo, sul quale si starebbe lavorando cercando una soluzione con la Roma. Le parti potrebbero mettere in piedi un'operazione anche sulla base di un prestito. Ma chiaramente una eventuale cessione di Matthijs De Ligt permetterebbe maggiori margini di manovra sul mercato.

La Juventus cercherà pure un difensore per sostituire l'olandese. Il nome preferito resta quello di Kalidou Koulibaly. Anche se il Napoli non sembra disposto a trattare con la Juventus, perciò si valutano anche profili come Bremer del Torino, Gabriel dell'Arsenal e Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Mentre per il centrocampo un nome da monitorare è quello di Leandro Paredes.

La Juventus potrebbe arrivare all'argentino anche grazie a uno scambio con Moise Kean, ma non sarebbe da escludere nemmeno una trattativa senza inserimento di contropartite.

In settimana sono attesi gli arrivi di Pogba e Di Maria

In casa Juventus si pensa al mercato, ma anche al campo. Infatti da questo lunedì 4 luglio riapriranno i cancelli della Continassa, anche - inizialmente - al JTC arriveranno solo i giocatori infortunati. Per rivedere il resto della squadra si dovrà attendere il 10 luglio.

In settimana, inoltre sono attesi gli annunci dei tesseramenti di Paul Pogba e di Angel Di Maria.