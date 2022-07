La Juventus, in queste settimane, cercherà altri rinforzi da consegnare a Massimiliano Allegri. Le attenzioni della dirigenza potrebbero concentrarsi sull'attacco. In particolare, la Juve cercherebbe un vice di Dusan Vlahovic. Le ipotesi sono diverse: la prima porterebbe ad Alvaro Morata, mentre la seconda opzione sarebbe Andrea Bellotti.

Inoltre la dirigenza della Juventus starebbe valutando anche un nuovo innesto a centrocampo e il nome individuato sarebbe quello di Leandro Paredes. In mezzo al campo, inoltre, i bianconeri hanno alcuni esuberi e in particolare si devono risolvere le situazioni di Aaron Ramsey e Arthur.

La Juve comunque starebbe proseguendo i contatti con il PSG per Paredes e il sì potrebbe arrivare la prossima settimana.

Cherubini al lavoro su varie piste

La Juventus, nelle prossime settimane, avrà un gran da fare sul mercato sul piano delle uscite e delle entrate. Infatti, i calciatori in partenza sono parecchi e alcune situazioni sono piuttosto spinose.

Aaron Ramsey e Arthur non rientrano più nei piani di Massimiliano Allegri e entrambi non sono stati convocati per la tournée americana. Per il gallese, la Juventus starebbe trattando la risoluzione del contratto, mentre per il brasiliano si starebbe cercando una squadra disposta a prenderlo.

Con qualche uscita a centrocampo potrebbe poi esserci un'altra entrata.

Il nome che piacerebbe alla Juve sarebbe quello di Leandro Paredes. La prossima settimana potrebbe essere decisiva poiché i bianconeri e il PSG potrebbero sedersi al tavolo per trattare proprio l'argentino.

Anche in attacco bisognerà tirare le somme perché le piste che porterebbero ad Alvaro Morata o a Marko Arnautovic sarebbero in salita e per questo motivo la dirigenza juventina avrebbe avuto dei contatti con l'entourage di Andrea Belotti.

L'attaccante ex Torino sarebbe molto facile da ingaggiare poiché è libero a parametro zero e ancora non ha trovato una nuova destinazione. In ogni caso sembra che la Juventus voglia continuare a inseguire Morata, poiché sarebbe una precisa richiesta di Massimiliano Allegri, se poi non dovessero aprirsi degli spiragli i bianconeri potrebbero tentare l'assalto a Belotti.

La Juventus pensa sempre a Zaniolo

La Juventus, in queste settimane, sta lavorando anche sulla pista Nicolò Zaniolo. Ma i bianconeri ancora non avrebbero raggiunto un accordo con la Roma. La Juve insisterebbe per inserire il cartellino di Arthur, ma i giallorossi vorrebbero solo cash.

I bianconeri hanno a disposizione un bel gruzzoletto risparmiato dalla cessione di Matthijs De Ligt. Dunque, in caso di ingaggio di Andrea Belotti a costo zero, i bianconeri potrebbero provare a offrire alla Roma un prestito oneroso con obbligo di riscatto per Zaniolo.