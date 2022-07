La Juventus è al lavoro in queste settimane per preparare al meglio la nuova stagione. Tiene sulle spine i bianconeri l'infortunio al menisco per Paul Pogba, a giorni si saprà necessario l'intervento al ginocchio o se si utilizzeranno delle terapie.

Se dovesse rimanere diverso tempo fuori, non è da scartare la Juve possa acquistare anche due centrocampisti. Molto dipenderà anche dal futuro dei vari Arthur Melo e Adrien Rabiot, il brasiliano potrebbe essere ceduto, il francese invece dovrebbe essere confermato proprio perché sostituto di Pogba.

La società bianconera lavora però anche ai rinforzi, potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Piace Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Oltre all'argentino la Juventus starebbe lavorando anche ad altri nomi. Ad esempio Allegri gradirebbe molto Fabian Ruiz, mezzala del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2023 e che la società campana potrebbe lasciar partire per circa 30 milioni di euro. Ad alimentare il possibile trasferimento dello spagnolo a Torino sono anche le agenzie di scommesse, che lo quotano a 10. Più basse sono invece le quotazioni che riguardano il possibile trasferimento dello spagnolo all'Atletico Madrid, 4,5, e al Real Madrid, 7,5.

Il trasferimento di Fabian Ruiz alla Juventus è quotato a 10

Le agenzie di scommesse quotano il trasferimento di Fabian Ruiz alla Juventus a 10. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, una somma importante, che potrebbe essere spesa da società spagnole come l'Atletico Madrid e il Real Madrid. Proprio il trasferimento di Fabian Ruiz fra i Colchoneros è quotato a 4,5, quello fra i Blancos a 7,5.

Pare difficile però pensare che la Juventus investa 30 milioni di euro per lo spagnolo, soprattutto se dovesse arrivare anche Leandro Paredes, come lasciano intendere diversi giornali sportivi.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. Serve un vice-Vlahovic, ossia un giocatore che possa sostituirlo e in certi match anche giocarci insieme.

Piace Andrea Belotti, che eventualmente arriverebbe a parametro zero in quanto attualmente senza società. Massimiliano Allegri gradirebbe il ritorno di Alvaro Morata, che l'Atletico Madrid potrebbe lasciar partire in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro.