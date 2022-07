In questo momento, il mercato della Juventus vive una fase di standby. La società bianconera sembra più che altro concentrata sui giocatori in uscita. Ma una volta risolte alcune situazioni spinose, la Juventus potrebbe anche decidere di mettere a segno un colpo importante a centrocampo. Infatti, Luca Momblano, in una diretta su Juventibus, ha parlato del futuro di Milinkovic Savic e della possibilità che possa essere lui il nome buono per il centrocampo bianconero: "Per la Juventus c'è solo un giocatore che unisce tutti i requisiti e tutti i pensieri sul fatto che cambia tanto e che può essere fatto ancora a determinate condizioni, nostre non dall'altra parte.

Il problema non è Lotito, non è la Lazio. Il giocatore è Sergej Milinkovic Savic. E questo mi arriva dritto nelle orecchie. È molto delicata per una serie di cose, ma il problema oggi non è Lotito e non è neanche Sarri".

La Juventus valuta altri colpi

Milinkovic Savic potrebbe essere un nome spendibile per il centrocampo della Juventus. Ma come ha spiegato Luca Momblano, arrivare al giocatore della Lazio non sarà semplice. La Juventus prima dovrà cedere quei giocatori che non rientrano nei piani e poi si deciderà il da farsi. Ma il giornalista ed esperto di mercato ha spiegato che Massimiliano Allegri, per il centrocampo, vorrebbe un giocatore che può spostare gli equilibri: "Quando dico che Allegri sul centrocampo ha un'idea ben chiara, o l'upgrade è di quelli che spostano la traiettoria dell'intera stagione e degli interi obiettivi della Juve, oppure Allegri su Paredes ti dice: per prendere Paredes prendiamo Pjanic.

È la stessa cosa. Nel senso che se ci serve mettere un giocatore in più ti dice prendi Pjanic". Ciò nonostante, Momblano ha sottolineato che Leandro Paredes è comunque un giocatore che interessa alla Juventus ma solo a determinate condizioni: "Paredes è un giocatore che sta lavorando per uscire in prestito senza obbligo a 15 milioni, a quelle condizioni la Juve è molto interessata.".

Momblano parla di Zaniolo

Un altro giocatore che in queste settimane è stato accostato alla Juventus è Nicolò Zaniolo. Sul giocatore classe 99 i bianconeri avrebbero le idee ben chiare, come ha spiegato lo stesso Luca Momblano: "Il centrocampista è legato alle uscite a centrocampo. Al gruppo delle risorsine che possono diventare una risorsa, oltre a qualche soldino che non abbiamo ancora messo sul mercato per il centrocampista.

Non c'è l'idea di fare una follia davanti. E questo è il motivo per cui la Juve non riconoscerà mai un'acquisizione a titolo definitivo a 50 milioni di Zaniolo. Mentre un prestito a 10 dilazionato può essere una soluzione ed è quella su cui la Juventus insiste". Infine, il giornalista ha spiegato che, in caso di un grande acquisto a centrocampo, difficilmente la Juventus prenderà anche Zaniolo: "L'acquistone a centrocampo esclude Zaniolo".