La Juventus, in questi giorni, starebbe facendo alcune valutazioni di mercato legate al centrocampo. Infatti, l'infortunio di Paul Pogba potrebbe costringere i bianconeri a rivedere i loro piani. Un eventuale stop di cinque mesi del francese (questa è l'ipotesi più pessimistica) potrebbe costringere la Juve a cercare un giocatore di maggiore qualità.

Del centrocampo dei bianconeri ha parlato il giornalista Luca Momblano, in una diretta su Juventibus: "Mi risulta che la Juve stia valutando seriamente Gundogan e altri calciatori cedibili in Inghilterra".

L'esperto di mercato ha parlato anche di Nicolò Zaniolo che sembra essere uno dei calciatori nel mirino dei bianconeri: "Ho registrato un ritorno di fiamma importante della Juventus per Zaniolo".

Pogba potrebbe cambiare il mercato della Juventus

L'infortunio di Paul Pogba potrebbe stravolgere i piani di mercato della Juventus. Infatti, se il francese sarà costretto a un lungo stop i bianconeri potrebbero dover cercare un centrocampista che possa fare le sue veci.

La Juventus starebbe valutando diversi profili: uno dei nomi al vaglio sarebbe quello di Gundogan, ma i dirigenti juventini starebbero sondando altre piste.

Tra i giocatori valutati non ci sarebbe quello di Jorginho, come ha spiegato Luca Momblano: "Non credo Jorginho, sarebbe troppo simile a Paredes che sta facendo di tutto per venire a Torino".

Inoltre, da diverse settimane, la Juventus sarebbe sulle tracce di Nicolò Zaniolo, anche se recentemente i bianconeri avrebbero messo un po' in stand by la questione del giocatore, in assenza di un accordo con la Roma per Zaniolo.

I bianconeri, però, come ha spiegato Luca Momblano, ora vorrebbero tornare alla carica per il talento giallorosso: "Devo capire come potrebbe legarsi al discorso Pogba.

Il calciatore della Roma è fra le prime opzione per rinforzare l'attacco".

Interesse del Monaco per Rabiot

La Juventus starebbe cercando di vendere alcuni giocatori che non sono centrali nel progetto. Fra questi non ci sarebbe Adrien Rabiot. Il francese è un giocatore che i bianconeri non avrebbero intenzione di cedere, anche se di fronte a una eventuale buona offerta potrebbero lasciarlo partire.

Inoltre, con l'infortunio di Paul Pogba, Adrien Rabiot può diventare centrale poiché ricopre proprio la zona di campo del numero 10 juventino.

Sull'ex PSG, però, ci sarebbero gli occhi del Monaco che si sarebbe fatto avanti con il suo entourage. Al momento questo sarebbe solo un sondaggio e il club del Principato, prima di farsi concretamente avanti per Rabiot, deve passare il turno nei preliminari di Champions League.