La Juventus sta lavorando per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo attaccante. I nomi accostati ai bianconeri sono diversi: si parte da Alvaro Morata, passando per Martial e Werner, fino ad Andrea Belotti e Roberto Firmino.

Luca Momblano, giornalista ed esperto di mercato, in una diretta su Juventibus ha spiegato che sta seguendo un'indiscrezione di mercato secondo cui il nuovo centravanti della Juventus dovrebbe arrivare tra martedì 2 e mercoledì 3 agosto: "Oggi è mercoledì 27 luglio, la Juve torna dagli Stati Uniti tra domenica e lunedì (31 luglio e 1 agosto, ndr) - ha affermato Momblano - Io vi dico che si sta lavorando per un attaccante in entrata, vi dico che la traccia è tutta lì.

Non è la traccia Firmino ma è 'la traccia' che porta questo attaccante ad essere con la squadra da martedì-mercoledì (2 agosto o 3 agosto, ndr). Cerchiamo di ricostruire bene tutto - ha proseguito il giornalista - Su Firmino oggettivamente mi fermo un passo prima del Corriere, bisogna capire se c'è un'offerta della Juve oppure se non c'è. Chiaramente, ci fosse un'offerta al Liverpool, vuol dire che la Juve ha un accordo con il giocatore che io non ho ancora trovato".

Presto la Juventus potrebbe avere un nuovo attaccante

La Juventus, dunque, nei primi giorni di agosto potrebbe avere un nuovo bomber in rosa. Questo è quanto sostenuto da Luca Momblano. L'esperto di mercato ha sottolineato che sta lavorando su una pista giornalistica secondo la quale non sarebbe poi così lontano l'arrivo a Torino di un nuovo giocatore per il reparto offensivo.

Momblano ha ricordato che la squadra bianconera tornerà dagli Stati Uniti lunedì 1 agosto, e già a partire dal 2 o dal 3 il nuovo acquisto (di cui non ha fatto il nome) potrebbe essere inserito in organico.

Dunque, se le informazioni in possesso di Momblano dovessero essere veritiere, bisognerebbe attendere pochi giorni per scoprire l'identità del nuovo centravanti juventino.

Quest'indiscrezione sta incuriosendo i tifosi della Juventus, i quali sperano che prossimamente il giornalista possa dire chi sarà il bomber che vestirà la casacca della Vecchia Signora. Momblano finora ha evitato di sbilanciarsi su Firmino, evidenziando che è necessario capire se è davvero giunta al Liverpool un'offerta dal club torinese per il 30enne brasiliano.

La Juventus in America fino a domenica 31 luglio

La Juventus in questi giorni si trova negli Stati Uniti dove sta lavorando in vista dell'inizio del campionato. I bianconeri hanno già disputato due amichevoli, e soprattutto nella sfida contro il Barcellona si sono viste delle buone trame di gioco.

La formazione torinese ha pareggiato per 2-2 con i blaugrana. Tra i migliori c'è stato Angel Di Maria. Adesso la Juventus è attesa dal match con il Real Madrid, dopodiché rientrerà a Torino. I bianconeri torneranno tra domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto. Successivamente ripartirà la preparazione, e giovedì 4 agosto ci sarà la sfida in famiglia a Villar Perosa.