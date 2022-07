La Juventus ha definito un altro importante acquisto dopo gli ingaggi di Angel Di Maria e Paul Pogba. Il difensore brasiliano Bremer è un nuovo giocatore bianconero, la Juventus ha deciso di sostituire Matthijs de Ligt trasferitosi al Bayern Monaco con l'oramai ex Torino. Ci si attendono però altri rinforzi importanti durante questo Calciomercato estivo, potrebbe arrivare un altro difensore centrale, un terzino, un centrocampista e due acquisti per il settore avanzato. A tal riguardo la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Niccolò Zaniolo.

Il giocatore della Roma è in scadenza di contratto a giugno 2024 ed una valutazione di mercato importante, la società bianconera vorrebbe spendere circa 40 milioni di euro per il giocatore magari aggiungendoci dei bonus. Si attendono novità in questi giorni, anche perché la società romana ha ingaggiato a parametro Paulo Dybala. Dell'argomento ha parlato anche Luca Momblano. Il giornalista sportivo ha dichiarato che la trattativa di mercato fra Juventus e Roma prosegue e la volontà del giocatore sarebbe sempre quella di trasferirsi a Torino. Secondo Momblano si cercherà di arrivare ad una definizione della trattativa di mercato in modo solidale. Sarà molto importante in questo anche l'agente sportivo del giocatore Vigorelli.

Il giocatore Zaniolo gradirebbe il trasferimento alla Juventus

'L'atteggiamento di Zaniolo è votato al passaggio alla Juventus e la Roma lo sa. Non dimentichiamo delle esortazioni della Roma alla Juventus a mettere su la trattativa di mercato. Se fino a qualche giorno fa la percentuale era ferma sull’86 ad oggi siamo sull’88%'.

Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento al possibile trasferimento di Niccolò Zaniolo alla Juventus. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Le due società si confronteranno tramite l'agente sportivo di Zaniolo Vigorelli, attualmente il passaggio è arrivare ad una definizione della trattativa di mercato in modo solidale grazie alla complicità delle parti'.

Di conseguenza la Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di Zaniolo che andrebbe a supportare Vlahovic. L'acquisto del giocatore sarebbe importante anche perché darebbe la possibilità a Federico Chiesa di recuperare senza anticipare i tempi, considerando che il classe 1997 arrivano da un infortunio al ginocchio subito nel mese di gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire anche un altro acquisto per il settore avanzato oltre Niccolò Zaniolo. La società bianconera vorrebbe un vice Vlahovic, a tal riguardo secondo le ultime notizie di mercato potrebbe far ritorno a Torino Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito con riscatto in diverse stagioni a circa 20 milioni di euro.