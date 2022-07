La Juventus, in questa fase del mercato, dovrà puntellare la sua rosa. I bianconeri stanno cercando un esterno d'attacco, un vice Vlahovic, un difensore e un centrocampista. Tutti questi giocatori dovranno essere delle valide alternative ai titolari. Ma per il ruolo di esterno e di vice Vlahovic potrebbe arrivare un solo giocatore che sarebbe in grado di ricoprire entrambi i ruoli. L'uomo che risponde a questo identikit è Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe una precisa richiesta fatta da Massimiliano Allegri alla società. Il tecnico livornese, come ha rivelato "La Gazzetta dello Sport", sarebbe disposto ad aspettare fino all'ultimo giorno di mercato pur di riavere Alvaro Morata.

Distanza tra Juventus e Atletico Madrid

La Juventus, in queste settimane, sarebbe al lavoro per riportare a Torino Alvaro Morata. I bianconeri non hanno riscattato lo spagnolo e al 30 giugno il giocatore è tornato a Madrid. Per la Juventus la cifra stabilita nel riscatto era ritenuta troppo elevata e adesso si spera di arrivare al bomber spagnolo ad una cifra inferiore ai 35 milioni. Ma i colchoneros non sembrano più di tanto intenzionati a fare sconti. L'Atletico Madrid vorrebbe una cifra superiore ai 20 milioni. La Juventus, dal canto suo, spera che con il passare del tempo le pretese degli spagnoli possano abbassarsi. In ogni caso, per Allegri Morata sarebbe una priorità proprio per la sua duttilità.

Per il tecnico livornese, lo spagnolo sarebbe l'uomo giusto per dare equilibrio al suo tridente. In più Morata, in alcune partite, potrebbe giocare anche al posto di Dusan Vlahovic. Non è però del tutto da scartare l'ipotesi che Juventus e Atletico Madrid non trovino un accordo per questo motivo la dirigenza juventina starebbe valutando diverse alternative.

Resta in piedi l'ipotesi Belotti

La Juventus starebbe cercando anche delle alternative ad Alvaro Morata. Infatti, i bianconeri starebbero valutando i profili di Marko Arnautovic e Andrea Belotti. Il primo, però, non sarebbe in vendita e il Bologna non vorrebbe cederlo. Dunque, sembra difficile poter arrivare ad Arnautovic. Mentre per quanto riguarda Andrea Belotti sarebbe più semplice poterlo acquistare.

Infatti, il Gallo è svincolato dal Torino e la Juventus potrebbe prenderlo immediatamente. Adesso resta da capire cosa vorrà fare la società bianconera e se davvero si aspetterà Morata fino all'ultimo oppure se si opterà per un'altra scelta. In caso di arrivo di Belotti, però, la Juventus avrebbe anche bisogno di un esterno perché serve un giocatore che possa alternarsi con Federico Chiesa. Inoltre, il numero 7 juventino, almeno inizialmente, non sarà a disposizione.