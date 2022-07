La Juventus è una delle società più impegnate sul mercato nelle ultime settimane. Con l'inizio del Calciomercato estivo potrebbero arrivare i primi annunci della società bianconera, anche perché già ad inizio luglio inizierà la preparazione estiva. Sono già stati ufficializzati anticipi e posticipi delle prime cinque giornate di campionato: la Juventus inizierà contro il Sassuolo nel match previsto il 15 agosto alle ore 20:45. Sette giorni dopo giocherà contro la Sampdoria in trasferta, il 27 agosto ci sarà il match contro la Roma all'Allianz Stadium di Torino, mentre il 31 agosto contro lo Spezia e il 3 settembre sfiderà la Fiorentina.

Ci sarà molto lavoro da fare sul mercato per la Juventus, che oltre ad effettuare acquisti importanti potrebbe anche lasciar partire diversi giocatori. Fra questi ci sarebbe anche Matthijs de Ligt: il difensore non avrebbe accettato l'offerta di prolungamento di contratto della società bianconera e di conseguenza potrebbe arrivare la sua cessione. Piace a Chelsea e a Manchester City, dalla sua partenza arriverebbero circa 100 milioni di euro, che in parte sarebbero utilizzati per l'acquisto di due difensori centrali. Si parla molto del possibile arrivo di Kalidou Koulibaly del Napoli, altri nomi che piacciono sono quelli di Nikola Milenkovic della Fiorentina e Manuel Akanji del Borussia Dortmund.

Un nome nuovo per la Juventus anche se in un'intervista di qualche tempo fa fu Giorgio Chiellini ad elogiare il difensore svizzero. Un vero e proprio apprezzamento, che potrebbe trasformarsi in trattativa di mercato, agevolata dal fatto che il giocatore va in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2023.

La Juventus potrebbe acquistare Manuel Akanji

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la difesa Manuel Akanji, nazionale svizzero del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a giugno 2023. Ad agevolare un suo eventuale trasferimento a Torino anche Denis Zakaria, acquistato dalla Juve a gennaio e compagno di nazionale del difensore.

La valutazione di mercato di Akanji è di circa 25 milioni di euro ma considerando che è ad un anno dalla scadenza del suo contratto, la Juventus potrebbe cercare di acquistarlo anche ad un prezzo minore.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando anche per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Non solo Pogba, potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Per il settore avanzato, a Di Maria potrebbero aggiungersi altri due giocatori. Piacerebbero Leandro Paredes del Paris Saint Germain, Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte e Nicolò Zaniolo della Roma.