La Juventus è attesa da un inizio di luglio davvero interessante per il Calciomercato. Potrebbero arrivare i primi due annunci di mercato, ovvero quelli di Paul Pogba e Angel Di Maria. Entrambi arriveranno a parametro zero: il francese potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus fino a giugno 2026. Per quanto riguarda l'argentino si parla di un'intesa contrattuale da circa 5,5 milioni di euro più bonus fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Oltre a loro potrebbero arrivare almeno altri quattro acquisti, che potrebbero incrementare se si dovessero concretizzare diverse partenze.

A tal riguardo potrebbero partire Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey oltre a Moise Kean e Matthijs de Ligt. L'eventuale partenza del difensore potrebbe agevolare l'acquisto di almeno due difensori centrali da parte della società bianconera. A tal riguardo uno dei difensori seguiti dalla società bianconera è Kalidou Koulibaly. Il giocatore del Napoli è in scadenza di contratto a giugno 2023 e attualmente non ci sarebbe intesa fra le parti per un prolungamento di contratto. Koulibaly vorrebbe almeno 6 milioni di euro a stagione, il Napoli offrirebbe circa 4 milioni di euro a stagione. A parlare del possibile trasferimento alla Juventus di Koulibaly è stato anche Dario Pellegrini. Il giornalista sportivo ha dichiarato che la Juventus ci sta provando per il difensore del Napoli ma molto dipenderà anche dal peso decisionale di Spalletti nella società campana.

La Juventus potrebbe acquistare Koulibaly

''La Juventus ci prova davvero per Koulibaly''. Questo il post su Twitter di Dario Pellegrini in riferimento all'interesse della società bianconera per il difensore del Napoli. Il giornalista sportivo ha aggiunto: ''Tutte le parti in questione hanno dato disponibilità alla trattativa.

Interessante vedere quanto conterà, a tal proposito, la voce di Spalletti: il tecnico di Certaldo ha sempre visto in Koulibaly il pilastro della sua difesa e il leader dell'intero spogliatoio''. Attualmente sembra difficile la conferma di Koulibaly al Napoli, con la Juventus che sarebbe pronta a garantire un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2026.

Ci sarà però da trattare con il Napoli sul cartellino del giocatore, con la società campana che lo valuta circa 40 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire una somma cash più una contropartita tecnica gradita al Napoli.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per acquistare un altro difensore considerando che oltre alla possibile cessione di de Ligt ha lasciato la società bianconera anche Giorgio Chiellini. Il difensore ha rescisso il suo contratto in scadenza a giugno 2023 per trasferirsi nel campionato americano, ai Los Angeles Fc. Successivamente dovrebbe ritornare da dirigente nella società bianconera.