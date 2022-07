La Juventus in queste ore ha accolto Angel Di Maria e nel primo pomeriggio dell'8 luglio i bianconeri riabbracceranno anche Paul Pogba. Il francese è in viaggio verso Torino e tra le 16:00 e le 16:30 atterrerà a Caselle. Ma la Juventus non sembra intenzionata a fermarsi a questi due acquisti. Infatti, la società starebbe pianificando altri tre colpi in entrata. Tra questi ci sarebbe il nome di Kalidou Koulibaly. La Juventus vorrebbe arrivare al centrale del Napoli poiché è possibile che i bianconeri cedano Matthijs de Ligt. Per Cherubini, però, sarà difficile arrivare a Koulibaly perché la trattativa con il Napoli potrebbe non essere semplice.

La Juventus lavora sul mercato

L'obiettivo della Juventus è quello di rinforzare il più possibile la squadra. I primi colpi in entrata sono già arrivati e adesso si aspettano altre entrate. In particolare la Juventus starebbe lavorando per arrivare a Nicolò Zaniolo, Kalidou Koulibaly e un esterno difensivo. Per quanto riguarda il giocatore classe 99, i bianconeri vorrebbero provare ad inserire una contropartita tecnica, ma la Roma vorrebbe solo cash. Per questo motivo si starebbe provando a trovare una formula alternativa. In particolare la Juventus potrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto. Adesso non resta che attendere di capire se le parti arriveranno ad un accordo. Chiaramente, però, in caso di cessione di Matthijs De Ligt, la Juventus incasserebbe una cifra tra gli 80 e 90 milioni di euro e questo consentirebbe alla società di avere una maggiore disponibilità economica da investire sul mercato.

La Juventus cerca un difensore

Al momento, il reparto della Juventus che si è maggiormente indebolito è la difesa. Infatti, Giorgio Chiellini è andato via e anche Matthijs de Ligt sembra ad un passo dall'addio. Per questo motivo, la società valuterebbe l'innesto di due centrali. L'obiettivo numero uno sarebbe Kalidou Koulibaly.

Ma arrivare al centrale senegalese non sembra così semplice. Infatti, il Napoli starebbe facendo resistenza e non vorrebbe cederlo ad una rivale storica come la Juventus. Ma i dirigenti bianconeri hanno già incontrato l'agente del giocatore. Anche lo stesso Koulibaly, però, avrebbe delle remore a giocare in un'altra squadra italiana.

Nell'incontro con Ramadani la Juventus avrebbe parlato anche di Nikola Milenkovic. Anche il difensore della Fiorentina potrebbe essere un nome spendibile per la difesa juventina. I bianconeri seguirebbero anche Bremer. Quello, però, che sembra certo è che il mercato della Juventus sia tutt'altro che finito e i tifosi juventini sperano di poter accogliere altri colpi dopo Angel Di Maria e Paul Pogba.