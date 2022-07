La Juventus è pronta ad affidarsi all'esperienza e qualità di giocatori importanti come Paul Pogba e Angel Di Maria. Mancherebbe solo l'annuncio degli acquisti del francese e dell'argentino, che andranno a garantire anche l'esperienza e l'abitudine a vincere ad una rosa composta da tanti giovani. A tal riguardo il lancio dell'Under 23 bianconera è servito a valorizzare quei giocatori cresciuti nel settore giovanile bianconero. Il campionato di Serie C è stato utile ai vari Filippo Ranocchia, Nicolò Fagioli, che nella stagione 2021-2022 hanno disputato una stagione importante in Serie B rispettivamente con il Vicenza e la Cremonese.

Lo stesso si può dire per i vari De Winter, Miretti e Soulé, già utilizzati da Allegri in prima squadra. Una fiducia ai giovani che proseguirà anche a luglio, con la società bianconera che è pronta ad investire non solo per la prima squadra ma anche per l'Under 23 e la Primavera. A tal riguardo sarebbe vicino l'acquisto di una delle rivelazioni del campionato Under 17 croato, nello specifico delle finali giovanili. Si parla di Ivano Srdoc, punta del Rijeka classe 2005. Un rinforzo che potrebbe essere importante per il settore giovanile, una conferma di come la Juventus sia sempre brava a valutare i migliori giovani del calcio europeo.

Rinforzo per la Primavera della Juventus: sarebbe vicino il giovane Srdoc

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe vicina all'acquisto di uno dei giovani più interessanti del calcio croato. Si tratta di Ivano Srdoc, punta classe 2005 del Rijeka che ha disputato una stagione importante nel campionato croato Under 17.

Il giocatore è stato uno dei migliori nella fase finale del campionato giovanile, in 2 match ha segnato 1 gol. Se l'affare andrà a buon fine, il croato approderebbe nella formazione Primavera di Paolo Montero, che è stato presentato ufficialmente dalla Juventus insieme anche al nuovo tecnico dell'Under 23 bianconera Massimo Brambilla.

La società bianconera si è affidata a tecnici importanti, l'uruguaiano oltre a competenze tecniche porterà la mentalità Juventus, essendo stato un giocatore bianconero per diverse stagioni. Per quanto riguarda invece Brambilla, è uno dei migliori allenatori del calcio giovanile avendo vinto diverse competizioni con l'Atalanta Primavera. Una nuova esperienza professionale nell'Under 23 sarà più impegnativa anche perché la Juventus dovrà cercare di confermarsi in Serie C dopo la buona stagione 2021-2022. La seconda squadra bianconera è stata sconfitta in semifinale dei playoff per la promozione in Serie B dal Padova.

I giovani della Juventus

Ritornando alla prima squadra la Juventus potrebbe dare fiducia a diversi giovani.

Ritorneranno dal prestito Rovella, Fagioli e Ranocchia, che si aggiungeranno a Miretti e Soulé. Di questi solo tre potrebbero rimanere con Allegri, uno fra i classe 2001, gli altri dovrebbero essere i due classe 2003, già in prima squadra nella stagione 2021-2022.