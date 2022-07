La Juventus sta lavorando a diverse trattative di mercato. C'è l'esigenza di rinforzarsi durante il Calciomercato estivo ma bisogna tener conto anche delle cessioni e dei giocatori che sembrano voler lasciare Torino. Fra questi ci sarebbe anche Matthijs de Ligt, anche se il difensore non ha chiesto esplicitamente la cessione, non avrebbe accettato l'offerta di prolungamento di contratto da parte della Juventus con diminuzione dell'ingaggio. Attualmente de Ligt guadagna circa 12 milioni di euro a stagione compresi i bonus nella società bianconera, adesso gli sarebbe stato offerto uno stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione.

La sua partenza è una possibilità concreta, con Chelsea e Manchester City che sarebbero pronte a cogliere l'opportunità investendo una somma importante per il giocatore. Sull'argomento ha parlato Luca Momblano, che ha sottolineato come il Chelsea avrebbe offerto circa 86 milioni di euro per il cartellino di Matthijs de Ligt più il centrocampista Jorginho. La Juventus però vorrebbe solo cash per il difensore e lo valuta almeno 100 milioni di euro. Sempre il giornalista sportivo ha parlato di un altro possibile scambio di mercato, quello con il Napoli, per l'acquisto di Koulibaly. La società bianconera offrirebbe il cartellino di Nicolò Rovella più 20 milioni di euro per il difensore.

Possibile offerta da 20 milioni di euro più Rovella per Koulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus in questi giorni starebbe lavorando a due trattative di mercato: la cessione di de Ligt e l'acquisto di Koulibaly. Ne ha parlato di recente Luca Momblano: il giornalista sportivo ha dichiarato che il Chelsea avrebbe offerto 86 milioni di euro più Jorginho per de Ligt.

Offerta che però non sarebbe gradita dalla società bianconera, che preferirebbe una cessione solo cash. Se dovessero arrivare circa 100 milioni di euro la Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera importante durante il calciomercato estivo. Parte della somma potrebbe essere utilizzata per Koulibaly: secondo Momblano la Juventus sarebbe pronta ad offrire 20 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Nicolò Rovella per il difensore.

Il classe 2001 è valutato dalla Juventus circa 20 milioni di euro. Se dovesse partire de Ligt potrebbero arrivare due difensori centrali. Non solo Koulibaly, piace anche Nikola Milenkovic della Fiorentina, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altri acquisti importanti. Potrebbero arrivare Leandro Paredes del Paris Saint Germain a centrocampo oltre a Paul Pogba. Si valuta anche come rinforzo Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e che potrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito con riscatto in diverse stagioni.