La Juventus è attesa da una settimana impegnativa per quanto riguarda il Calciomercato e che potrebbe regalare grandi soddisfazioni. Si attende solo l'annuncio per gli ingaggi di Angel Di Maria e Paul Pogba, che potrebbe arrivare a breve anche perché la Juventus inizierà la preparazione estiva lunedì 11 luglio. Entrambi dovrebbero essere a disposizione per iniziare il ritiro insieme alla rosa bianconera. D'altronde fra poco più di un mese inizierà il campionato, in una prima parte di stagione che sarà molto impegnativa con 15 match di campionato e 6 di Champions League fino a novembre.

Oltre a Pogba e a Di Maria potrebbe arrivare un altro importante rinforzo. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus sarebbe vicino all'acquisto di Niccolò Zaniolo. Il giocatore avrebbe già raggiunto l'intesa con la società bianconera per un contratto per cinque stagioni. A confermare il tutto anche Nicolò Schira, che sul suo account di Twitter ha aggiunto anche che il giocatore dovrebbe andare a guadagnare circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027. Secondo il giornalista sportivo la Roma chiede per il cartellino del giocatore circa 50 milioni di euro, ma sarebbe pronta ad accettare anche un'offerta di prestito oneroso più obbligo di riscatto nel 2023.

La Roma chiede 50 milioni di euro per venderlo e hanno aperto alla formula prestito + obbligo di riscatto'. Questo il post su Twitter di Nicolò Schira, che ha sottolineato come attualmente la trattativa di mercato fra Roma e Juventus si starebbe definendo solo sulla base di soldi e quindi senza inserimento di contropartite tecniche.

Si è parlato molto del possibile inserimento di Arthur Melo, che piace al tecnico della Roma José Mourinho. In questo momento la società romana vorrebbe solo monetizzare dall'eventuale cessione di Niccolò Zaniolo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per l'acquisto di un vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituirlo in diversi match ma anche giocarci insieme. A tal riguardo sono due nomi che piacciono. Il primo è quello di Marko Arnautovic, che il Bologna valuta circa 15 milioni di euro. Potrebbe ritornare a Torino Alvaro Morata, si parla di un prestito con riscatto a circa 25 milioni di euro avendo lo spagnolo prolungato il contratto con l'Atletico Madrid fino a giugno 2024. in questo modo la società bianconera pagherebbe in diverse stagioni il cartellino del giocatore.