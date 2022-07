La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. Manca meno di un mese dall'inizio del campionato e fra la fine di luglio e inizio agosto, in casa bianconera, potrebbero arrivare importanti cessioni ma anche diversi rinforzi.

Nel reparto offensivo i soli Dusan Vlahovic, Angel Di Maria e Moise Kean (con Federico Chiesa che rientrerà gradualmente dopo l'infortunio al ginocchio), non bastano per affrontare la prima parte della stagione in cui si giocherà ogni tre giorni. Per questo i bianconeri potrebbero tornare alla carica sia per Alvaro Morata che per Nicolò Zaniolo.

A proposito del giocatore della Roma, in questo momento la trattativa di mercato fra le due società è rallentata semplicemente perché sia la società romanista che per la Juventus ci sono altre esigenze più impellenti da risolvere, ma la Roma potrebbe accettare un'offerta di prestito con riscatto (da effettuare nel 2023), senza però l'inserimento di contropartite tecniche, quindi con un pagamento che sia solo cash.

Possibile offerta per Zaniolo da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a valutare l'ingaggio di Nicolò Zaniolo. La società bianconera preferirebbe l'inserimento di contropartite tecniche, così da diminuire l'esborso cash. La Roma invece - al contrario - vorrebbe eventualmente cederlo solo per un'offerta in soldi, accettando in tal caso pure un'offerta in prestito con riscatto dilazionato in diverse stagioni.

Complessivamente la Juventus potrebbe andare a spendere in tutto circa 40 milioni di euro più bonus per il giocatore. Secondo alcune indiscrezioni che girano da settimane, ci sarebbe già un'intesa economica di massima fra Zaniolo e la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027.

Il mercato in uscita della Juventus

Ovviamente per poter effettuare un investimento del genere sarebbero necessarie delle cessioni. A tal riguardo a centrocampo potrebbero partire Niccolò Rovella, Aaron Ramsey e Arthur Melo. Il primo potrebbe andare in prestito alla Salernitana, il secondo piacerebbe ai turchi dell'Anada, mentre il brasiliano potrebbe trasferirsi all'Arsenal (la società inglese già a gennaio aveva cercato il giocatore).

In difesa invece a "rischio" cessione ci sarebbero il centrale Daniele Rugani e il terzino Luca Pellegrini.