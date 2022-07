La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. La società bianconera è al lavoro per annunciare i primi rinforzi del mercato estivo: entro questa settimana dovrebbero arrivare Paul Pogba e Angel Di Maria, prima per le visite mediche e poi per la firma del contratto.

Intanto sul fronte delle indiscrezioni, continua il corteggiamento della Juve verso Nicolò Zaniolo, sebbene giallorossi e bianconeri non abbiano ancora trovato l'intesa sulla valutazione di mercato del giocatore. Ad agevolare il possibile arrivo di Zaniolo a Torino potrebbe essere l'eventuale inserimento del cartellino di Juan Cuadrado nella trattativa.

Con la sua partenza, come scrive Luca Momblano, in bianconero potrebbe arrivare Filip Kostic. Il centrocampista serbo andrebbe a giocare nel 4-3-3 come punta di fascia, ma può essere schierato anche sulla sinistra nei cinque di centrocampo in un eventuale 3-5-2. Come dichiarato dal giornalista sportivo, Kostic avrebbe già da tempo un'intesa economica con la Juventus per un contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025. Mancherebbe però ancora l'accordo con l'Eintracht Francoforte, che potrebbe essere trovato per circa 12 milioni di euro più bonus.

Se parte uno fra Rabiot e Cuadrado potrebbe arrivare Kostic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato del giornalista sportivo Luca Momblano la Juventus in caso di cessione di Cuadrado potrebbe acquistare Filip Kostic.

In particolare il giornalista ha affermato: "Kostic è dipendente dalla posizione di uno tra Cuadrado e Rabiot perché pensano Kostic tra i sei davanti: attualmente il colombiano fa parte dei giocatori del settore avanzato".

Secondo il giornalista sportivo il laterale serbo potrebbe arrivare anche in caso di cessione di Adrien Rabiot.

A tal riguardo Momblano ha sottolineato: "Rabiot sarà ceduto, non sono arrivate smentite dai suoi agenti sportivi, attualmente la Juventus continua a chiedere per il francese circa 20 milioni di euro". Per quanto riguarda il centrocampista francese circolano rumors su un possibile interesse del Liverpool.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire almeno un rinforzo per la difesa, soprattutto se si dovesse concretizzare la partenza di de Ligt. A tal riguardo i preferiti sarebbero Kalidou Koulibaly del Napoli e Bremer del Torino, i quali hanno più o meno la stessa valutazione di mercato, circa 40 milioni di euro. Di recente la Juve avrebbe incontrato l’agente sportivo del difensore dei campani Ramadani per valutare un suo possibile trasferimento nella società bianconera.