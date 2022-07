La Juventus dopo gli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba starebbe lavorando ad altri rinforzi importanti. Da Zaniolo a Koulibaly, fino ad arrivare a Badiashile, sono diversi i giocatori che potrebbero arrivare nella società bianconera. Molto dipenderà anche delle cessioni, una su tutte quella di Matthijs de Ligt, vicino al trasferimento al Bayern Monaco. Una cessione che potrebbe garantire una somma importante da investire sul mercato. Oltre al difensore potrebbe partire anche Juan Cuadrado, infatti si è parlato del possibile inserimento del colombiano nella trattativa di mercato per l'acquisto di Nicolò Zaniolo.

Il colombiano potrebbe anche considerare una nuova esperienza professionale in un campionato estero. Per questo la Juventus starebbe lavorando ad un altro rinforzo per la fascia destra difensiva. Considerando che Danilo potrebbe essere schierato anche difensore centrale, c'è l'esigenza di investire su un giocatore importante in quella parte del campo.

Il preferito sembra essere Nahuel Molina, giocatore che l'Udinese valuta almeno 30 milioni di euro. Un valutazione di mercato alta per la Juventus. A tal riguardo la società bianconera starebbe pensando di offrire circa 18 milioni di euro per il cartellino dell'argentino più il prestito del centrocampista Filippo Ranocchia, che nella stagione 2021-2022 ha giocato in prestito al Vicenza.

Possibile offerta da 18 milioni di euro più il prestito di Ranocchia per Molina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire circa 18 milioni di euro più il prestito del centrocampista Filippo Ranocchia per l'acquisto di Nahuel Molina. L'argentino nella stagione 2021-2022 con l'Udinese si è dimostrato un giocatore importante dando un contributo notevole fra assist decisivi ai compagni e gol.

Nella società friulana gioca sulla fascia destra nel centrocampo a 5, con la nazionale argentina è stato schierato terzino destro. Una crescita evidente che ha incrementato il prezzo di mercato, con l'Udinese che vorrebbe almeno 30 milioni di euro. La Juventus potrebbe aggiungere qualche altro milione rispetto ai 18 milioni di euro della prima offerta, confermando il prestito di Ranocchia.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare due difensori centrali, un centrocampista ed altri due rinforzi per il settore avanzato. Si è parlato di Nicolò Zaniolo, potrebbe arrivare anche un vice Vlahovic. A tal riguardo la società bianconera starebbe valutando il ritorno di Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe trasferirsi al Torino in prestito con riscatto in diverse stagioni.