La Juventus è al lavoro, in queste settimane, soprattutto per le cessioni. C'è l'esigenza di alleggerire una rosa che ha diversi giocatori che pesano sul bilancio societario a causa degli ingaggi importanti, oltre al fatto che molti non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Su tutti, Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il gallese, in particolare, potrebbe rescindere il suo contratto, anche se attualmente ci sarebbe distanza fra richiesta d'indennizzo del giocatore e l'offerta della Juventus. Se dovessero partire almeno due centrocampisti, la società bianconera potrebbe acquistare un altro giocatore per il settore.

Serve un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte. A tal riguardo, il preferito sarebbe Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023. L'argentino è considerato cedibile dalla società francese, che starebbe già lavorando ad uno sostituto. Sarebbe vicino l'acquisto di Renato Sanches dal Lille. Il Paris Saint Germain valuta Paredes circa 30 milioni di euro, ma la Juventus non vorrebbe spendere quella somma e sarebbe pronta ad investire circa 15 milioni di euro per il cartellino dell'argentino. A Torino, Paredes ritroverebbe il suo compagno di nazionale e amico Angel Di Maria.

Il giocatore Paredes potrebbe trasferirsi alla Juventus

Attualmente ci sarebbe distanza fra l'offerta bianconera e le richieste del Paris Saint Germain, che lo valuta circa 30 milioni di euro. Difficile che a questa somma possa arrivare l'intesa economica fra le due società. Paredes gradirebbe l'eventuale trasferimento alla Juventus, anche perché conosce il calcio italiano avendoci giocato con l'Empoli e la Roma.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Leandro Paredes, come già anticipato, dipenderà anche dalle cessioni. Si lavora però anche all'acquisto di uno o due rinforzi per il settore avanzato. Serve un giocatore a supporto della punta ed un'alternativa. A tal riguardo, piacciono Nicolò Zaniolo della Roma e Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Lo spagnolo ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, ma la società bianconera vorrebbe acquistarlo in prestito con riscatto in diverse stagioni.