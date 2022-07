La Juventus è attesa da settimane impegnative in cui dovrà definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Diverse le esigenze della società bianconera dopo una stagione 2021-2022 deludente senza vittorie in competizioni. Non può bastare un quarto posto che significa Champions League ma che conferma come Milan, Inter e Napoli siano state superiori ai bianconeri. Per questo la Juventus starebbe lavorando a rinforzi di qualità ed esperienza, ma sarà importante anche alleggerire una rosa che ha giocatori dall'ingaggio importante.

Su tutti Alex Sandro e Arthur Melo, oltre a loro potrebbe partire anche Adrien Rabiot, nonostante il francese sia stimato professionalmente da Allegri.

Il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe agevolare la sua partenza, soprattutto se non dovesse arrivare l'intesa sul prolungamento. Il problema di fondo è rappresentato dall'ingaggio del francese, che guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. A meno di una diminuzione dello stipendio, il suo addio è una possibilità concreta. Il francese piace a diverse società inglesi, su tutte il Chelsea. Nelle ultime ore si parla anche di un interesse del Liverpool, la Juventus vorrebbe almeno 20 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di mercato la società inglese sarebbe pronta a offrire il cartellino di Naby Keita per il francese.

Possibile lo scambio di mercato fra Rabiot e Keita

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Liverpool potrebbe offrire il cartellino di Naby Keita per l'acquisto di Adrien Rabiot. Uno scambio che sarebbe alla pari considerando che la valutazione di mercato di entrambi è di circa 20 milioni di euro. Il centrocampista guineano piace ad Allegri perché darebbe equilibrio e quantità anche se ha dimostrato nella stagione 2021-2022 di essere bravo anche nel finalizzare le azioni da gol.

23 match disputati nel campionato inglese, ha segnato 3 gol fornendo 1 assist decisivo a un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 10 match, 1 gol e 2 assist in Champions League, 4 match in Fa Cup e 3 match in EFL Cup. Riferimento della nazionale guineana, si è trasferito dal Lipsia al Liverpool nel 2018 per circa 60 milioni di euro.

È un classe 1995 come Rabiot, può giocare sia come centrocampista ma anche come trequartista.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altre cessioni, su tutte quella di Matthijs de Ligt. Il difensore avrebbe deciso di non accettare il prolungamento di contratto offerto dalla società bianconera. Per questo potrebbe lasciare Torino. Su di lui ci sarebbe l'interesse del Chelsea, con la società bianconera che vorrebbe almeno 100 milioni di euro per il cartellino del giocatore.