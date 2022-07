Rinforzi ma anche cessioni. C'è molto lavoro nelle ultime settimane per la Juventus, che deve tener conto non solo dell'esigenza di migliorare la qualità del centrocampo ma anche di alleggerire una rosa che vanta diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi ci sarebbe Adrien Rabiot, non tanto dal punto di vista tecnico quanto economico. D'altronde il francese è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera con circa 7 milioni di euro a stagione. Fra l'altro sul centrocampista non mancano società interessate al suo acquisto, soprattutto quelle inglesi.

Si è parlato nelle ultime settimane di un interesse del Manchester United e del Chelsea per il francese. Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Liverpool, alla ricerca di rinforzi importanti per il centrocampo. La Juventus vorrebbe almeno 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, gli inglesi sarebbero pronti ad offrire in uno scambio di mercato il brasiliano Firmino, anche lui in scadenza di contratto come Rabiot a giugno 2023.

La Juventus potrebbe offrire Rabiot per Firmino

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando ad uno scambio di mercato con il Liverpool che riguarderebbe da una parte Adrien Rabiot e Roberto Firmino dall'altro. Entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023, non sarebbero considerati utili dai rispettivi allenatori.

Potrebbero rilanciarsi in altre società, soprattutto il brasiliano che è reduce da una stagione in cui non è stato molto impiegato in campionato. Solo 20 match disputati nel campionato inglese, è stato importante però in Champions League avendo segnato 5 gol in 7 match. Il nazionale brasiliano potrebbe lasciare Liverpool anche perché ha bisogno di giocare titolare se vuole conquistarsi la convocazione al mondiale in Qatar 2022 previsto fra novembre e dicembre: è uno dei giocatori più impiegati da Tite nelle ultime stagioni avendo giocato 55 match con la rappresentative del suo Paese.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi importanti nel settore avanzato. Si lavorerebbe l'acquisto di Nicolò Zaniolo. Secondo le ultime notizie di mercato il giocatore avrebbe trovato l'intesa economica con la società bianconera sulla base di un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026.

Mancherebbe quello con la Roma che valuta circa 50-60 milioni di euro il giocatore. La società bianconera sarebbe pronta ad offrire circa 15 milioni di euro per il prestito oneroso del giocatore più riscatto a circa 25 milioni di euro del cartellino. Non dovrebbero essere inserite delle contropartite tecniche fra la società romana e quella bianconera.