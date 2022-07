Il Calciomercato estivo sta entrando nel vivo e sono diverse le indiscrezioni che circolano in queste ore riguardo a varie società di Serie A. L'Inter valuterebbe il profilo di David Luiz per la difesa, mentre la Roma potrebbe provare un affondo per Houssem Aouar del Lione. La Juventus, intanto, starebbe formulando una proposta alla compagine giallorossa per Nicolò Zaniolo

Calciomercato Inter, David Luiz il nome nuovo per sostituire Andrea Ranocchia

L'Inter, a prescindere dall'eventuale cessione di Milan Skriniar, deve ingaggiare un difensore per riempire la casella lasciata vuota dalla partenza, in direzione Monza, di Andrea Ranocchia.

Secondo alcune indiscrezioni ai nerazzurri sarebbe stato proposto da alcuni intermediari, David Luiz, centrale brasiliano trentacinquenne ex Chelsea, che il prossimo 31 dicembre andrà in scadenza di contratto con il Flamengo. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, starebbero dunque meditando sul profilo del classe '87.

Roma, Frattesi resta in stand-by, si riaccende la pista per Aouar

La Roma e il Sassuolo negli ultimi giorni avrebbero parlato più volte per Davide Frattesi. La società giallorossa sarebbe arrivata ad offrire per il centrocampista classe '99, circa 20 milioni di euro più il cartellino di Volpato, opzione che sarebbe però stata rimandata al mittente dal direttore sportivo degli emiliani Carnevali: questo avrebbe freddato le trattative fra i due club.

Di conseguenza Thiago Pinto potrebbe tornare su un nome già seguito dalla Roma, Houssem Aouar. Il fantasista in forza al Lione andrà in scadenza di contratto con la compagine francese nel 2023: l'affare potrebbe andare in porto per 15 milioni di euro.

Juventus, i bianconeri potrebbero investire 40 milioni di euro per Zaniolo

Le trattative tra Roma e Juventus per Nicolò Zaniolo starebbero proseguendo.

I bianconeri, che potrebbero vendere Matthjas de Ligt per 90 milioni di euro, avrebbero - in tale evenienza - la disponibilità economica adeguata per strappare il numero 22 dalla società capitolina.

Cherubini starebbe dunque pensando alla prima offerta per il club di Dan Friedkin: l'operazione si baserebbe sulla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, con 10 milioni di euro cash al momento della firma e altri 30 nel successivo anno. La Roma, che dal canto suo valuterebbe Zaniolo 60 milioni di euro, chiederebbe l'aggiunta di una contropartita tecnica.