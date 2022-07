La dirigenza del Milan è alla ricerca di un difensore da mettere a disposizione di mister Pioli per i moltissimi impegni che vedranno il Diavolo coinvolto nella prossima stagione. La dirigenza starebbe puntando fortemente su Evan N’Dicka dell'Eintracht Francoforte, il quale costerebbe circa 15 milioni di euro.

Al pari del lavoro sul mercato in entrata, il duo dirigenziale Maldini-Massara è attivo per procedere al rinnovo dei contratti dei giocatori più vicini alla scadenza, ma, fra gli altri, sembra che Bennacer abbia rifiutato la prima offerta della società rossonera, che sarà chiamata a decidere come muoversi.

Diversi difensori nel mirino della dirigenza

La società rossonera è intenzionata a regalare al tecnico rossonero un difensore in più per la prossima stagione e la dirigenza pare abbia individuato una nutrita rosa di nomi che potrebbero far comodo alla causa del Diavolo. Il primo obiettivo rimane il giovane difensore inglese del Tottenham Japhet Tanganga, che potrebbe approdare a Milanello per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro, se la dirigenza rossonera riuscisse a convincere sia il club inglese sia il giocatore. L’obiettivo più apprezzato dal dirigente Maldini, invece, sarebbe il difensore francese dell'Eintracht Francoforte Evan N’Dicka, che ha una valutazione di mercato superiore ai 30 milioni di euro, ma che, essendo in scadenza nel 2023, il club tedesco potrebbe decidere di lasciarlo andare anche per una cifra inferiore.

Nella rosa di nomi valutati dal club rossonero rientra anche il difensore del PSG Diallo, con una valutazione anche per lui non lontana dai 15 milioni di euro. Il senegalese di origini francesi è stato monitorato da tempo dalla dirigenza rossonera e potrebbe essere utile per il gioco di Pioli, in quanto è in grado di ricoprire tutti i ruoli della difesa.

Infine, dopo l’esperienza all’Udinese, potrebbe rientrare in Italia il difensore spagnolo Pablo Marì, che porterebbe la sua esperienza al servizio di Pioli e della squadra e consentirebbe al Milan di spendere il minimo indispensabile per l’acquisto di un difensore.

Rinnovo dei contratti complicato

Senza abbandonare il mercato estivo e l’arrivo di rinforzi, la dirigenza rossonera è attenta anche alle scadenze dei contratti più imminenti e, nelle ultime ore, avrebbe proposto un rinnovo al centrocampista algerino Ismael Bennacer.

Il giocatore classe ’97, dopo un confronto con il suo procuratore, pare abbia rifiutato l’iniziale offerta del club rossonero per un rinnovo che avrebbe portato il suo compenso a 3,2 milioni di euro a stagione. Nei prossimi giorni la società rossonera potrebbe decidere di aumentare la cifra offerta al centrocampista algerino, in caso contrario per Bennacer non è da escludersi cessione nel mercato estivo 2023 o, ancora prima, nella prossima sessione invernale.