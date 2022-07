Nelle ultime ore si susseguono le indiscrezioni di Calciomercato. La Juventus starebbe pensando al profilo di Saul Niguez per il settore di centrocampo, intanto il Milan avrebbe pronto il rilancio per convincere il Club Brugge a cedere De Ketelaere. Infine l'Inter e De Vrij potrebbero trovare l'intesa per il rinnovo contrattuale.

Calciomercato Juve, per il centrocampo si pensa a Saul Niguez dell'Atletico Madrid

La Juventus starebbe cercando un centrocampista, specie dopo l'infortunio che terrà fuori dal rettangolo di gioco Paul Pogba per circa due mesi.

Dalla Spagna alcune indiscrezioni dicono che la compagine bianconera sarebbe in aperto dialogo con l'Atletico Madrid per Saul Niguez. Il mediano iberico non rientrerebbe nei piani tattici di Simeone, che già lo scorso anno non pose veti a una sua cessione in prestito al Chelsea.

Il classe '94, dopo aver sostanzialmente bucato l'annata con la maglia dei "Blues" a oggi apparirebbe come un separato in casa dei "Colchoneros" ed ecco perché Cherubini potrebbe portarlo a Torino senza grossi intoppi. Le due società, starebbero dunque trattando per un'operazione basata sul prestito con diritto di riscatto nel 2023.

Per la Juventus in ogni caso, resterebbe sempre un'opzione valida la pista Leandro Paredes, regista argentino del PSG che verrebbe valutato dai francesi 30 milioni di euro.

La Vecchia Signora, per ammortizzare le richieste economiche dei parigini, starebbe provando ad inserire nell'operazione Adrien Rabiot come contropartita tecnica.

Calciomercato Milan, Maldini starebbe accelerando per De Ketelaere alzando l'offerta per il belga

Il Milan sta trattando ormai da giorni per il profilo di Charles De Ketelaere, ma secondo le indiscrezioni trapelate oggi, le prossime 48 ore potrebbero esser quelle decisive per registrare dei concreti passi in avanti dei rossoneri.

Maldini infatti, avrebbe intenzione di alzare l'offerta presentata al Club Brugge, portandola dai circa 31 milioni proposti nelle scorse settimane, agli attuali 35 milioni, bonus compresi. Questo potrebbe convincere la compagine belga a far partire il classe 2001, che apparirebbe ormai ai margini del progetto guidato da Carl Hoefkens.

Inter, De Vrij starebbe pensando se rinnovare con i nerazzurri

Il rapporto tra l'Inter e Stefan De Vrij potrebbe evolversi. Il calciatore olandese, andrà in scadenza di contratto con i nerazzurri nel 2023 e Marotta, avrebbe informato l'agente del classe '92, di voler discutere delle cifre utili per il rinnovo. Il difensore olandese, già seguito da diversi club in Premier League, si troverebbe bene a Milano e di conseguenza, le parti potrebbero trovare una soluzione che soddisfi tutti.