Il Milan starebbe sondando il terreno per N'Dicka e Chukwuemeka mentre la Juventus osserverebbe per il settore offensivo, uno tra Firmino e Belotti. Il Napoli, potrebbe presto chiudere la trattativa per Kim.

Calciomercato Milan, Maldini pensa a N'Dicka e Chukwuemeka

Il Milan, vorrebbe rifinire la rosa con l'inserimento di un giovane difensore e di un centrocampista. Maldini dunque valuterebbe per il settore arretrato il nome di N'Dicka, stopper francese in forza al Eintracht Francoforte. A conferma di questa indiscrezione, sono arrivate le parole del direttore sportivo della compagine tedesca, Markus Krosche, che al Kicker ha detto: "Sappiamo dell'interesse del Milan.

Finora non ci sono offerte". Per quello che concerne invece il mediano, il nome attenzionato dal Milan sarebbe Carney Chukwuemeka. Il calciatore di origini nigeriane classe 2003 è attualmente di proprietà dell'Aston Villa ma il suo contratto andrà in scadenza nel prossimo anno. Di conseguenza, Maldini vorrebbe portarlo via per una cifra inferiore a quella richiesta dai "Villans", vale a dire 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, per l'attacco si valutano i profili di Belotti e Firmino

La Juventus sta cercando un altro attaccante da aggiungere alla rosa e se non riuscisse a dare l'affondo vincente per Alvaro Morata, sarebbe costretta a guardarsi intorno. Cherubini dunque, avrebbe già individuato delle alternative allo spagnolo che potrebbero essere uno tra Andrea Belotti e Roberto Firmino.

Il primo, si è svincolato dal Torino come parametro 0 e di conseguenza per ingaggiarlo, basterebbe "solo" trovare l'accordo con l'entourage e con il calciatore stesso. Discorso diverso invece, va fatto per Firmino. L'attaccante brasiliano è legato contrattualmente con il Liverpool per un altro anno ma una sua partenza, dopo gli arrivi di Luis Diaz prima e Darwin Nunez poi, apparirebbe come un'ipotesi plausibile.

Da quanto appreso dai media spagnoli quindi, la Juventus avrebbe contattato i "Reds" per sondare il terreno e capire se un'eventuale offerta da 23 milioni di euro, sarebbe bastata per portare via il giocatore. Il Liverpool, che valuterebbe il centravanti sudamericano oltre 30 milioni di euro, avrebbe dunque rinviato al mittente la proposta.

Calciomercato Napoli, si starebbe avvicinando l'acquisto di Kim

Il Napoli starebbe per concludere l'acquisto di Kim, difensore sudcoreano che potrebbe sostituire Koulibaly nella retroguardia partenopea. Giuntoli, avrebbe dunque bruciato la concorrenza del Rennes, pagando la clausola di rescissione al Fenerbache, stanziata per la cifra di 20 milioni di euro. A ore, si attenderebbe dunque l'ufficialità dell'operazione, con il calciatore che dovrebbe effettuare le visite mediche per il Napoli il prossimo lunedì.