La Juventus sta lavorando per definire le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Definiti gli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba la società bianconera potrebbe rinforzarsi ulteriormente anche grazie alla cessione di Matthijs de Ligt. La partenza del difensore potrebbe garantire circa 100 milioni di euro con i bonus, somma che sarebbe investita non solo per un altro giocatore per il settore avanzato (piace Zaniolo) ma anche su due difensori centrali. A tal riguardo piacciono diversi giocatori, su tutti Kalidou Koulibaly.

Il difensore del Napoli è in scadenza di contratto a giugno 2023, a giorni potrebbe incontrare il presidente della società campana Aurelio De Laurentiis per provare a trovare un'intesa sul prolungamento di contratto. Se non dovesse arrivare, la partenza del difensore diventerebbe una possibilità concreta anche perché c'è il rischio che lasci il Napoli a parametro zero fra un anno. A parlare del futuro professionale di Kalidou Koulibaly è stato Luciano Moggi. Intervistato da Radio Bianconera l'ex direttore generale della Juventus ha sottolineato che attualmente non ci sono più le bandiere come Del Piero o Totti. Per questo in caso di partenza di Koulibaly dal Napoli la società bianconera potrebbe essere l'alternativa migliore per il difensore.

'La Juventus l'alternativa migliore per Koulibaly in caso di partenza dal Napoli'

''Se non dovesse firmare ritengo impossibile che De Laurentiis lo lasci partire a zero nel 2023 e la Juventus sarebbe l'alternativa migliore per il senegalese''. Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi. L'ex direttore generale della Juventus ha sottolineato come la società bianconera possa essere ideale per Koulibaly, anche perché la Juve potrebbe garantire un ingaggio importante al giocatore.

Si parla di una possibile offerta da 6-7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026 per il difensore. Moggi ha aggiunto: ''La gestione di de Ligt non mi è piaciuta, si tratta di una cessione che è stata eccessivamente pubblicizzata''. Secondo l'ex direttore generale della Juventus, si sarebbe dovuta portare avanti senza clamore mediatico.

A tal riguardo il difensore è vicino al trasferimento al Bayern Monaco, con la Juventus che potrebbe andare a guadagnare una somma importante da investire sul mercato.

Luciano Moggi su Nicolò Zaniolo

L'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha parlato anche del possibile arrivo di Zaniolo. A tal riguardo ha dichiarato che il giocatore può essere schierato in più ruoli e potrebbe essere un problema in quanto la sua posizione in campo potrebbe creare difficoltà ai suoi compagni. Spetterà ad Allegri valorizzarlo nella maniera ideale. Secondo Moggi potrebbe far ritorno a Torino Alvaro Morata, che potrebbe trasferirsi in prestito con riscatto in diverse stagioni.