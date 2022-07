La Juventus è attesa da un inizio di luglio davvero impegnativo, in cui potrebbe annunciare i primi rinforzi del Calciomercato estivo. Non solo, potrebbero definirsi anche delle cessioni pesanti, che potrebbero incidere dal punto di vista tecnico ma anche garantire una somma importante da investire sul mercato. A tal riguardo il principale indiziato a lasciare la società bianconera sembra essere Matthijs de Ligt, che ha un contratto in scadenza a giugno 2024. La Juventus gli avrebbe offerto il prolungamento di contratto fino a giugno 2026 con un ingaggio minore rispetto ai 12 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna.

Un'offerta che non sarebbe stata considerata dal giocatore, che avrebbe deciso di non valutarla. A parlare della situazione riguardante de Ligt alla Juventus è stato Luca Momblano. Secondo il giornalista sportivo l'atteggiamento di de Ligt sembra essere un segnale indiretto da parte del giocatore per agevolare una trattativa di mercato fra Chelsea e Juventus per il trasferimento del difensore nella società inglese. La società bianconera sarebbe pronta a considerare la partenza di Matthijs de Ligt ma vuole una somma importante: si parla di richiesta della clausola rescissoria per il cartellino del difensore da circa 120 milioni di euro. La Juventus in questo momento non considererebbe nessuna contropartita tecnica offerta dal Chelsea.

Gli inglesi sarebbero pronti ad inserire i vari Timo Werner e Jorginho ma la Juventus vuole monetizzare dal cartellino del giocatore.

Il difensore de Ligt potrebbe gradire l'eventuale trasferimento al Chelsea

''Matthijs de Ligt in qualche modo si è espresso e ha preso una posizione. Lui vuole che la trattativa tra la Juventus e il Chelsea ci sia''.

Queste le dichiarazioni di Luca Momblano, che ha indirettamente confermato come il difensore voglia lasciare la società bianconera. Una cessione che sembra essere inevitabile se si considera anche il fatto che il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2024. Se dovesse rimanere fino al 2023 senza prolungare il suo contratto, il suo prezzo di mercato diminuirebbe.

Di conseguenza dal punto di vista economico sarebbe vantaggiosa una cessione in questo calciomercato estivo. La Juventus vorrebbe la clausola rescissoria per il difensore, ovvero circa 120 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utilizzata anche per l'acquisto di due difensori centrali, necessari se si considera che è stata annunciata un'altra cessione, quella di Giorgio Chiellini. Il difensore si è trasferito nel campionato americano (Los Angeles Fc) dopo aver rescisso il contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus con l'eventuale cessione di de Ligt potrebbe acquistare due difensori centrali. Oltre a Kalidou Koulibaly, valutato circa 40 milioni di euro, la società bianconera starebbe lavorando anche all'arrivo di Bremer del Torino. Il brasiliano piace all'Inter ma la società bianconera sarebbe pronta a presentare un'offerta importante per il giocatore.