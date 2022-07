La Juventus, in queste settimane, è al lavoro per provare ad arrivare a Nicolò Zaniolo. Lo stesso giocatore avrebbe il desiderio di trasferirsi a Torino, ma al momento Juve e Roma non hanno ancora trovato un accordo.

Intanto, stando a quanto affermato da Luca Momblano in una diretta su Juventibus: “Zaniolo si aspetta di essere il 20 luglio sull’aereo della Juve direzione States".

Insomma Nicolò Zaniolo sembra proprio essere uno dei desideri di mercato del management della Juventus e di Massimiliano Allegri.

Il punto su Zaniolo

Nelle scorse settimane, la Juventus avrebbe incontrato l'agente di Nicolò Zaniolo per studiare quale tipologia di offerta presentare alla Roma.

L'intenzione sarebbe quella di utilizzare la formula del prestito con obbligo di riscatto. La Roma vorrebbe circa 50 milioni, per questo motivo sarebbe possibile un prestito molto oneroso a 10/20 milioni e un riscatto a 30/40 milioni.

In questi giorni il giocatore classe '99 è in Portogallo con i giallorossi e ieri 13 luglio ha preso parte anche all'amichevole giocata dalla squadra di Mourinho, andando in gol nella vittoria per 2-0 sul Sunderland.

Secondo quanto affermato dal giornalista Luca Momblano, la speranza del giocatore classe 99, però, sarebbe quella di raggiungere il prima possibile i bianconeri. La Juventus, il 20 luglio, partirà per gli Stati Uniti d'America e vi resterà fino a fine mese.

Durante la tournée, la squadra di Massimiliano Allegri giocherà anche amichevoli contro Deportivo Guadalajara, ma soprattutto Barcellona e Real Madrid. Questi test serviranno alla Juventus per amalgamare l'intesa tra i giocatori. Per questo motivo sarebbe fondamentale per il tecnico livornese avere a disposizione più elementi possibili della rosa definitiva.

La Juventus vorrebbe ancora Morata

In attesa di definire la questione Zaniolo, la dirigenza juventina cercherebbe anche un altro attaccante.

Da qualche settimana Alvaro Morata ha lasciato la Juventus per tornare all'Atletico Madrid. I bianconeri non hanno riscattato lo spagnolo a giugno, ma la dirigenza juventina coltiverebbe ancora l'idea di riportarlo a Torino, anche perché è gradito da Massimiliano Allegri.

Infatti, la Juventus starebbe cercando un nuovo accordo con l'Atletico Madrid per avere di nuovo lo spagnolo, che potrebbe agire come esterno sinistro e all'occorrenza anche essere il vice di Dusan Vlahovic.