Inter e Milan potrebbero mettere a segno delle cessioni per finanziare il mercato in entrata. I nerazzurri sarebbero molto vicini all'addio di Andrea Pinamonti che avrebbe accettato il Monza come prossima destinazione. I rossoneri potrebbero lavorare allo scambio con l'Atalanta che riguarderebbe Pobega e Miranchuk. Il Chelsea, invece, svanito Raphinha avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Rafael Leao e quelle di Gnabry.

Il Monza vicino a Pinamonti

Andrea Pinamonti avrebbe accettato il progetto del Monza che si sta rendendo molto competitivo in questa campagna di mercato.

L'attaccante, che era stato vicinissimo all'Atalanta, potrebbe dunque approdare alla corte di Giovanni Stroppa. Mancherebbero dei dettagli da limare sulla formula del trasferimento e sulla recompra, ma la valutazione dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro. A convincere l'ex Frosinone sarebbe stata l'alta competitività espressa dalla dirigenza brianzola. La cessione dell'attaccante potrebbe spianare la strada per l'arrivo di Paulo Dybala, per il quale si sarebbero mosse anche Napoli e Roma.

Possibile scambio tra Atalanta e Milan

Milan e Atalanta sarebbero intenzionate a mettere in piedi uno scambio che riguarderebbe Miranchuk e Tommaso Pobega. Il calciatore dei bergamaschi potrebbe essere un ottimo innesto per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli che sarebbe disposto ad inserirlo come trequartista alle spalle del centravanti.

Entrambi i calciatori avrebbero una valutazione di circa 15 milioni di euro, ma l'ex Torino sarebbe comunque stimato dal tecnico rossonero che potrebbe utilizzarlo in mediana accanto a Sandro Tonali. Il Milan avrebbe comunque intenzione di allungare la rosa e la deludente stagione di Brahim Diaz potrebbe indurre i dirigenti ad intensificare i contatti con l'Atalanta.

Il Chelsea piomba sul Rafael Leao del Milan

Il Chelsea avrebbe messo nel mirino Rafael Leao del Milan. Il ragazzo sarebbe una richiesta di Thomas Tuchel che, dopo aver perso Raphinha (ha scelto il Barcellona), vorrebbe un serio rinforzo per l'attacco. Il portoghese avrebbe una valutazione di circa 120 milioni di euro, ma il tecnico tedesco lo vorrebbe portare a Londra soprattutto perché in grado di agire su tutto il fronte di attacco.

Le due società sarebbero da molto in contatto, anche perché i rossoneri avrebbero chiesto da tempo Hakim Ziyech che non sarebbe centrale nel progetto del Chelsea. È possibile che i Blues possano inserire proprio l'ex Ajax nella trattativa. Tuchel, inoltre, avrebbe sondato Serge Gnabry del Bayern Monaco qualora non dovesse andare a buon fine il tentativo per Leao.