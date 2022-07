La Salernitana avrebbe fatto lo scatto decisivo nella corsa ad Andrea Pinamonti, scavalcando le altre contendenti, ossia Monza, Atalanta e Sassuolo. Il club campano avrebbe raggiunto un accordo di massima con l'Inter, mettendo sul piatto 20 milioni di euro per l'acquisizione a titolo definitivo del centravanti trentino. D'altronde, questa sarebbe la cifra richiesta fin dal primo momento dal club milanese per lasciar partire l'attaccante 23enne.

Nonostante ciò, in casa Salernitana non si potrebbe ancora cantare vittoria. Infatti, nonostante il via libera interista all'affare Pinamonti, resterebbe ancora da trovare l'intesa economica con il calciatore.

I dirigenti della società granata, dunque, dovrebbero a stretto giro incontrare l'entourage della punta di Cles per stabilire lo stipendio che andrebbe a percepire a Salerno.

In caso di fumata bianca, si andrebbe a procedere con tutte le firme del caso per far sì che Andrea Pinamonti diventi a tutti gli effetti il nuovo partner d'attacco di Federico Bonazzoli. Con buona pace di Atalanta, Sassuolo e Monza. Allo stesso tempo, per la Salernitana sarebbe la seconda operazione di mercato conclusa con l'Inter, dopo il passaggio di Pirola in prestito con diritto di riscatto alla corte di Davide Nicola.

Danilo Iervolino: 'Pinamonti è un calciatore che ci piace molto'

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, in un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, quando ha parlato di Calciomercato, non ha nascosto l'interesse del suo club per Andrea Pinamonti, dicendo di lui: "È un calciatore che ci piace molto".

Il patron granata si è soffermato anche su altri obiettivi di mercato per l'attacco. In merito a Maupay, ha ammesso che c'è stata un'offerta ufficiale, ma ha lasciato intendere che questa è stata rigettata dal Brighton nel momento in cui ha dichiarato: "Sapete benissimo come si stiano evolvendo le cose".

Successivamente è passato a Piatek.

Iervolino ha rivelato che il centravanti polacco - rientrato all'Hertha Berlino dopo il prestito di sei mesi alla Fiorentina - ha una grande voglia di continuare a giocare nel campionato italiano e di "indossare la maglia granata".

L'imprenditore napoletano si è spinto ancora più avanti quando ha comunicato: "Stiamo limando gli ultimi dettagli con l'Hertha Berlino".

Subito dopo ci ha tenuto a precisare, però, che quando si parla di calciomercato è sempre meglio essere prudenti perché possono esserci improvvisi ripensamenti, rilanci o rinunce.

A questo punto, se davvero la Salernitana dovesse chiudere per Pinamonti dell'Inter, resta da capire se il direttore sportivo Morgan De Sanctis continuerà a portare avanti anche la trattativa per Piatek, oppure se ci sarà una frenata allo scopo di puntare tutto sul tandem d'attacco Bonazzoli-Pinamonti.