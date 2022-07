La decima giornata della Primera División argentina sancisce il primato solitario in classifica dell’Atlético Tucumán. La sorprendente compagine diretta da Lucas Pusineri, issatasi a quota 22 in virtù del successo per 1-0 riportato sull’Independiente sul neutro dell’Estadio Ciudad de Vicente López di Florida, stacca di due lunghezze i rivali dell’Argentinos Juniors riusciti in extremis a strappare un 1-1 in casa del Banfield. Il gradino più basso del podio, complici le cadute di Godoy Cruz, Platense e Newell’s Old Boys e il pareggio dell’Huracán in casa del Vélez Sarsfield, passa conseguentemente nelle mani di un vittorioso terzetto composto da Racing Club de Avellaneda, Gimnasia y Esgrima La Plata e Unión de Santa Fe salito a 18 punti.

River Plate e Boca Juniors, entrambe uscite vincenti di rispettivi impegni, si ritrovano a condividere il decimo posto a quota 15. Nelle zone basse della graduatoria non si registrano variazioni di rilievo. Il turno di campionato si completerà mercoledì 27 luglio con la disputa di Arsenal de Sarandí-Rosario Central e Barracas Central-Patronato.

L’Atlético Tucumán acuisce la crisi dell’Independiente

L’imbattuto Atlético Tucumán allunga a cinque la striscia di vittorie consecutive ed a 466 minuti l’inviolabilità della propria porta andando a imporsi a Florida sull’Independiente per 1-0. A decidere il confronto disputato a porte chiuse all’Estadio Ciudad de Vicente López è al primo minuto una rete sottomisura di Augusto Lotti su assist di Ruiz Rodriguez.

Per l’Independiente, ventiquattresimo in compagnia di Vélez Sarfield e Central Córdoba (SdE) con 8 punti, si tratta della quinta sconfitta nelle ultime sei gare. L’ultima affermazione del Rojo nella Primera División argentina risale al 21 giugno quando s’impose davanti al proprio pubblico sull’Estudiantes de La Plata per 2-1.

L’Argentinos Juniors si salva a Banfield al 100’

Un calcio di rigore trasformato da Miguel Torren allo scoccare del decimo minuto di recupero consente all’Argentinos Juniors, reduce da quattro successi di fila, di evitare un ko esterno contro un Banfield passato in vantaggio al 39’ con un preciso diagonale dal limite dell’area di Emanuel Coronel.

Il sesto risultato utile per il “Bicho” matura al termine di un match caratterizzato anche dai montanti colpiti da Luis del Pino per i padroni di casa (64’) e da Gabriel Carabajal per gli ospiti (77’). Quarta gara senza vittorie per il Banfield tredicesimo in compagnia di San Lorenzo de Almagro, Colón e Defensa y Justicia con 13 punti.

Risultati e classifica della Primera División argentina

I risultati della decima giornata

Sarmiento de Junín vs Colón 1-3 (0-1)

Central Córdoba (SdE) vs Racing Club de Avellaneda 1-3 (0-1)

Independiente vs Atlético Tucumán 0-1 (0-1)

Tigre vs Platense 3-0 (2-0)

Aldosivi vs River Plate 0-3 (0-0)

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Lanús 1-0 (1-0)

Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata 3-1 (1-0)

San Lorenzo de Almagro vs Talleres de Córdoba 1-1 (0-1)

Banfield vs Argentinos Juniors 1-1 (1-0)

Newell’s Old Boys vs Defensa y Justicia 1-2 (0-1)

Unión de Santa Fe vs Godoy Cruz 2-1 (1-0)

Vélez Sarsfield vs Huracán 1-1 (0-0)

Arsenal de Sarandí vs Rosario Central 27/7

Barracas Central vs Patronato 27/7

La classifica: Atlético Tucumán 22; Argentinos Juniors 20; Racing Club de Avellaneda, Gimnasia y Esgrima La Plata e Unión de Santa Fe 18; Godoy Cruz, Huracán e Platense 17; Newell’s Old Boys 16; River Plate e Boca Juniros 15; Patronato 14; San Lorenzo de Almagro, Banfield, Colón e Defensa y Justicia 13; Arsenal de Sarandí e Tigre 12; Sarmiento de Junín, Estudiantes de La Plata e Rosario Central 11; Barracas Central e Talleres de Córdoba 9; Vélez Sarsfield, Independiente e Central Córdoba (SdE) 8; Lanús 6; Aldosivi 5.