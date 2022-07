Roma, sulla trattativa per Zaniolo oltre alla Juventus si starebbe inserendo anche il PSG. Milan, il Manchester United vorrebbe rinforzare la difesa ed avrebbe messo nel mirino Fikayo Tomori.

Calciomercato Roma, oltre alla Juventus su Zaniolo si potrebbe inserire anche il PSG

In queste settimane si sta parlando insistentemente di una trattativa in piedi tra Roma e Juventus per Nicolò Zaniolo, tuttavia secondo la stampa estera, sull'attaccante classe '99 si starebbe inserendo anche il nuovo PSG di Christophe Galtier. La compagine francese, da quanto appreso, potrebbe perdere Mauro Icardi nella finestra di Calciomercato attuale ed non starebbe trovando un accordo con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, in quanto la richiesta del club emiliano (50 milioni di euro) verrebbe considerata eccessiva dalla dirigenza transalpina.

Ecco perché, il nuovo direttore sportivo della formazione francese Luis Campos, avrebbe chiesto informazioni alla Roma per il suo numero 22, pronto a lanciare un'offerta che possa soddisfare le richieste di Dan Friedkin. I giallorossi, lascerebbero quindi partire Zaniolo per una cifra tra i 50 ed i 60 milioni di euro, una somma che per le casse del PSG non rappresenterebbe un ostacolo. Una volta ceduto l'attaccante, Thiago Pinto potrebbe dunque lanciare l'assalto a Paulo Dybala, attaccante svincolato che sarebbe stato indicato dallo stesso José Mourinho come il principale obiettivo della campagna acquisti romanista.

Calciomercato Milan, Il Manchester United avrebbe messo nel mirino Fikayo Tomori

Il nuovo Manchester United di Ten Hag vorrebbe ripartire con l'acquisto di un difensore di livello internazionale. Secondo quanto trascritto dalla stampa spagnola, il club britannico risulterebbe interessato al profilo di Fikayo Tomori. Il centrale in forza al Milan, ha contributo da protagonista nella vittoria dello scudetto rossonero e di conseguenza, avrebbe attratto le attenzioni dei Red Devils.

Il calciatore Inglese, legato contrattualmente alla compagine lombarda fino al 2025, si troverebbe bene nel nostro campionato ed inoltre vorrebbe giocare la Champions League, competizione nella quale il Man United non parteciperà il prossimo anno. Di conseguenza, la trattativa apparirebbe complicata da supportare. Il Milan, in ogni caso, potrebbe acquisire un altro difensore, specie dopo la probabile uscita di Matteo Gabbia in direzione Genoa.

Ecco perché, Maldini terrebbe sempre gli occhi aperti su Francesco Acerbi, stopper in uscita dalla Lazio a causa dei problemi che il calciatore ha riscontrato negli ultimi mesi con la tifoseria biancoceleste.