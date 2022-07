La Juventus ha iniziato il Calciomercato estivo con due acquisti molto importanti, rinforzi che garantiranno esperienza e qualità. Parliamo degli ingaggi di Angel Di Maria e Paul Pogba, ai quali potrebbero aggiungersi altri nomi importanti, soprattutto se si dovessero concretizzare delle cessioni. Oltre a Matthijs de Ligt, potrebbero partire Pellegrini, Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey che si aggiungerebbero alle partenze già definite di Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Alvaro Morata e Paulo Dybala. A proposito dell'argentino, le ultime indiscrezioni di mercato confermano come, dopo un iniziale interesse dell'Inter, attualmente la trattativa di mercato fra la società milanese e il giocatore sarebbe in attesa.

Molto dipenderà dall'Inter, che dovrà prima alleggerire il settore avanzato e solo dopo potrà ingaggiare Paulo Dybala. Si sta lavorando alla rescissione consensuale di Alexis Sanchez, che ha un contratto fino a giugno 2023, con un ingaggio da circa 9 milioni di euro a stagione. Se dovesse partire, potrebbe arrivare Dybala. Intanto, come scrive Nicolò Schira sul suo account Twitter, l'argentino è atteso in questi giorni a Torino per iniziare la preparazione fisica con un preparatore di fiducia. L'obiettivo dell'argentino è quello di ritrovare la forma ottimale nell'eventualità in cui arrivasse un'offerta da parte di una società interessata al suo ingaggio.

Paulo Dybala ritornerà a Torino per allenarsi con un preparatore di fiducia

'Vacanze finite per Paulo Dybala che, dalla settimana prossima, si allenerà con un preparatore di sua fiducia a Torino, in modo da tenersi in forma in attesa della chiamata giusta per tornare in pista...'. Questo il post di Nicolò Schira riguardante Paulo Dybala, attualmente senza società dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus.

Un utente, nel post condiviso dal giornalista sportivo, gli ha chiesto se l'Inter fosse ancora interessata al giocatore. La risposta di Schira è stata: 'Inter unica che ha fatto a Dybala offerta ufficiale, il resto solo sondaggi. Nerazzurri devono prima fare uscite, ma pista non tramontata'. A tal riguardo, proprio la possibile partenza di Alexis Sanchez potrebbe agevolare l'arrivo di Dybala all'Inter.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha sostituito Dybala con Di Maria. Si lavora però anche al vice Vlahovic, considerando che anche Alvaro Morata ha lasciato Torino dopo non essere stato riscattato dalla società bianconera. Piace Marko Arnautovic del Bologna. Per quanto riguarda il centrocampo, potrebbe arrivare Leandro Paredes, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Paris Saint Germain.