Sarà Südtirol-FeralpiSalò a inaugurare sabato 30 luglio (ore 18:00) allo stadio “Druso” di Bolzano la 76^ edizione della Coppa Italia. L’incontro, in gara unica, è valido per il primo turno preliminare che si completerà il giorno successivo con la disputa di Modena-Catanzaro, Bari-Padova e Palermo-Reggiana. Nel caso il match, al termine dei novanta minuti regolamentari, si concludesse senza un vincitore si disputeranno da regolamento due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno ed eventualmente ai calci di rigore. La vincente dell’inedita sfida di Coppa Italia Südtirol-FeralpiSalò farà visita il 5 agosto all’Udinese nei trentaduesimi di finale.

Come arriva all'appuntamento il Südtirol

Il Südtirol, neopromosso per la prima volta in Serie B vincendo il girone A di Serie C, ha sin qui disputato due partite amichevoli. Nel test inaugurale la compagine altoatesina, affidata in panchina a Lamberto Zauli dopo l’addio di Ivan Javorcic, ha conseguito il 16 luglio nella Zona sportiva di Stanghe di Racines (dove ha svolto gli allenamenti sino al 22 luglio) un’agevole vittoria per 8-1 sulla selezione della Val Ridanna. Per i biancorossi sono andati a segno due volte Odogwu (56’ e 90’) e Voltan (69’ e 75’) e una volta ciascuno Caviglia (24’), Zaro (26’), Mazzocchi (36’) e Fischnaller (85’). Di Gogl su calcio di rigore (65’) il punto della bandiera per la selezione locale.

Nella seconda uscita, andata in scena il 21 luglio nella Zona sportiva di Vipiteno, il Südtirol ha ceduto al Sassuolo per 2-0 sotto i colpi di Henrique (25’) e di Alvarez su rigore (83’).

Come arriva all'appuntamento la FeralpiSalò

La FeralpiSalò, eliminata nella passata stagione dal Palermo nelle semifinali dei playoff nazionali di Serie C dopo aver terminato in terza posizione il girone A, ha sin qui giocato una sola gara amichevole.

I Leoni del Garda, in ritiro dal 17 luglio a Spiazzo, hanno conosciuto il 23 luglio al centro sportivo “Pineta” di Pinzolo una sconfitta per 2-0 contro il Parma. La formazione diretta anche in questa stagione da Stefano Vecchi si è dovuta arrendere ai gialloblù a segno con Mihaila nel primo tempo (11’) e con Buayi-Kiala (84’) nella ripresa.

I precedenti di Südtirol-FeralpiSalò

Il bilancio dei 13 precedenti disputati in Trentino-Alto Adige (11 in Lega Pro/Serie C e 2 in Coppa Italia di Lega Pro) è favorevole alla Feralpisalò. La compagine gardesana ha, infatti, conquistato 6 vittorie (4 in Lega Pro/Serie C e 2 in Coppa Italia di Lega Pro) a fronte di 4 sconfitte (tutte in Lega Pro/Serie C) segnando complessivamente un gol in più (16-15) rispetto agli avversari. I pareggi sono stati 3 (tutti in Lega Pro/Serie C). Il Südtirol non è mai riuscito ad avere la meglio negli ultimi quattro confronti giocati davanti al proprio pubblico. L’ultimo successo interno dei biancorossi sulla FeralpiSalò risale al 22 aprile 2018: la formazione altoatesina diretta allora da Paolo Zanetti prevalse per 3-2 in un match valido per la 36esima giornata del girone B di Serie C 2017-18.

Decisiva, dopo che i Leoni del Garda erano riusciti con Guerra (32’) e Mattia Marchi (71’) a rispondere puntualmente ai tentativi di fuga locali avviati Gyasi (7’) e Costantino (55’), si rivelò una rete di testa di Frascatore al 92’. L’affermazione esterna più recente della FeralpiSalò sul Südtirol è datata 14 febbraio 2021: i verdeblu si imposero al “Druso” per 2-0 in una sfida valida per il 24° turno del girone B di Serie C 2020-21 con i gol di Ceccarelli su rigore (26’) e di Scarsella sugli sviluppi di un cross dalla destra di Hergeligiu lasciato scorrere da Guerra. Il pareggio più vicino nel tempo coincide con l’ultimo match in assoluto disputato tra le due squadre a Bolzano: il 21 novembre 2021 Sudtirol e FeralpiSalò chiusero sull’1-1 una gara valida per il 15° turno del girone A dello scorso campionato di Serie C.

I padroni di casa passati in vantaggio al 14’ con una conclusione dal limite dell’area di Broh vennero raggiunti all’86’ dagli ospiti: Balestrero si fece trovare pronto a ribadire in rete da posizione defilata un tentativo di Guerra respinto da Poluzzi.