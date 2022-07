In queste ore non mancano le indiscrezioni di Calciomercato. La Sampdoria starebbe trattando con la Roma per Gonzalo Villar. La Juventus avrebbe messo nel mirino Mertens. Il Milan, potrebbe chiudere nel giro delle prossime ore, la trattativa con il Club Brugge per Charles De Ketelaere.

Calciomercato Sampdoria, Villar potrebbe essere il prossimo colpo dei blucerchiati

La Sampdoria sarebbe vicina a Gonzalo Villar, centrocampista classe '98 in forza alla Roma. La notizia, trapelata dalle pagine social dell'esperto di calciomercato sudamericano e spagnolo Cesar Luiz Merlo, parla di un possibile accordo tra le due società in fase avanzata.

Il regista iberico si trasferirebbe a Genova con la formula del prestito secco con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro e nelle prossime ore sarebbe atteso nella città ligure per effettuare le visite mediche di rito e firmare il contratto.

Qualora la Roma riuscisse a cedere Villar potrebbe poi aprire in modo più deciso la trattativa con il PSG per Georginio Wijnaldum.

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Dries Mertens

La Juventus sta cercando un attaccante che sappia agire su tutto il fronte offensivo e il nome di Dries Mertens, sarebbe uno dei profili che i bianconeri avrebbero seguito nelle ultime ore.

L'attaccante belga, ad ora svincolato come parametro zero dal Napoli, apparirebbe come un affare di mercato e Cherubini avrebbe mostrato un certo interesse nel portarlo alla Continassa.

Il calciatore, dal canto suo, preferirebbe un'opzione estera, per non dare un dispiacere ai tifosi del Napoli, ma la Vecchia Signora, resterebbe comunque un'alternativa valida.

Calciomercato Milan, De Ketelaere sarebbe vicino a divenire un nuovo giocatore rossonero

La trattativa durata diverse settimane tra il Milan e il Club Brugge per il trasferimento di Charles De Ketelaere in rossonero, potrebbe essere vicina a una conclusione positiva per la compagine lombarda.

Maldini e Massara infatti, avrebbero alzato l'offerta per il trequartista, raggiungendo i 35 milioni di euro richiesti sin dal principio dalla società belga.

Per accelerare l'operazione, De Ketelaere avrebbe rinunciato ad alcune pendenze economiche che il club belga gli avrebbe dovuto corrispondere nei prossimi mesi. In ogni caso, il calciatore classe 2001, potrebbe essere in Italia già nei prossimi giorni per firmare il contratto che lo legherebbe con il Milan fino al 2027.