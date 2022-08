Inter, Milan e Juventus lavorano per rinforzare le rose dei rispettivi allenatori in vista della prossima stagione. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un esterno e di un difensore centrale. I nomi sarebbero quelli di Tanganga, Dest e Castagne. I rossoneri avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Pol Lirola mentre i bianconeri continuano a sondare Paredes per potenziare il centrocampo.

Derby milanese per Tanganga

La società presieduta dagli Zhang necessita di un difensore centrale dopo l'addio di Andrea Ranocchia. Il nome più quotato nelle ultime ore sarebbe quello d Tanganga del Tottenham.

Il ragazzo piacerebbe anche al Milan ma l'Inter potrebbe intensificare i contatti per regalarlo a Simone Inzaghi. Gli Spurs lo cederebbero in prestito con obbligo di riscatto mentre Marotta e Piero Ausilio preferirebbero un prestito con diritto di riscatto. La valutazione del giocatore sarebbe di circa 20 milioni di euro.

I possibili eredi di Denzel Dumfries

L'Inter dovrebbe resistere alle offerte in arrivo dalla Premier League per Denzel Dumfries. L'olandese avrebbe una valutazione di circa 50 milioni e, nel caso venisse venduto, i nerazzurri starebbero sondando i possibili eredi. Piacerebbero Dest del Barcellona e Castagne del Leicester. Il primo avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e non sarebbe nei piani del tecnico dei catalani, Xavi.

L'ex Atalanta conosce la Serie A e potrebbe giocare su entrambe le corsie. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro e potrebbe ritrovare alla Pinetina il suo ex compagno Robin Gosens.

Paredes per il centrocampo di Massimiliano Allegri

La Juventus avrebbe necessità di rinforzare il centrocampo dopo gli infortuni di McKennie e Paul Pogba.

Il primo obiettivo sarebbe Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Il giocatore avrebbe già dato il suo consenso ma i bianconeri dovrebbero prima cedere Arthur. Il brasiliano piacerebbe al Valencia di Gennaro Gattuso che lo vorrebbe per il suo 4-3-3. Paredes avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro ma potrebbe arrivare con un prestito più diritto di riscatto.

Il Milan seguirebbe Lirola per la corsia destra

Il Milan sarebbe intenzionato a comprare un esterno da alternare ad Alessandro Florenzi e Davide Calabria. Il nome delle ultime ore sarebbe quello di Pol Lirola del Marsiglia. L'ex Sassuolo avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro e sarebbe molto congeniale alle idee tattiche di Stefano Pioli. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2026.L'arrivo di Lirola potrebbe consentire ai rossoneri di avanzare il raggio di azione di Florenzi che sarebbe in gradi di giocare come esterno alto o da mezzala.