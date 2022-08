La Juventus ha lasciato partire diversi giocatori in questo Calciomercato estivo. Parliamo di Dybala, de Ligt, Morata, Chiellini e Bernardeschi, con gli ultimi due che hanno deciso di fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano. Il difensore si è trasferito ai Los Angeles Fc, il centrocampista ai Toronto Fc, insieme ad altri due giocatori italiani, Insigne e Criscito. Il classe 1994 sta dimostrando tutte le sue qualità nella società americana, in 7 match disputato nel campionato americano ha segnato 5 gol, fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

Tutte realizzazioni di cifra tecnica notevole, segnale evidente di come il centrocampista abbia ritrovato tutte le sue qualità al Toronto Fc, dopo che nelle ultime stagioni alla Juventus non è riuscito ad incidere come ci si aspettava. Di certo, Bernardeschi non è stato aiutato neanche ai risultati di squadra e dai tanti cambiamenti che la società bianconera ha deciso nella guida tecnica, ma anche nei giocatori. Di recente, Bernardeschi è stato intervistato, parlando della sua esperienza professionale nel campionato americano e mettendola a confronto con quella avuta alla Juventus. Il centrocampista ha sottolineato che i gol li ha sempre realizzati nella sua carriera, la differenza è che nella squadra bianconera lavorava più a servizio della squadra.

L'impatto nel campionato americano di Bernardeschi

'I gol li ho sempre fatti, ma alla Juve ero più focalizzato sull’obiettivo di squadra. Qui mi sento più leggero, non è una questione di pressione, perché quella c’è sempre, ma quando giochi ti senti parte di uno show'. Queste le dichiarazioni di Federico Bernardeschi in una recente intervista.

L'esperienza vita negli Stati Uniti d'America per Bernardeschi

Il giocatore Federico Bernardeschi ha aggiunto che negli Stati Uniti si vive in maniera diversa lo sport, ogni match sembra uno spettacolo simile alla Champions League.

L'ex centrocampista della Juventus ha sottolineato come nei match di baseball partecipino come spettatori anche i neonati con le cuffie per il rumore. Un modo per partecipare ad un evento spettacolare. Ha poi sottolineato: 'In Italia siamo indietro'.

Come è noto, Bernardeschi ha scelto l'esperienza professionale al Toronto nonostante ci fosse stata la possibilità di trasferirsi al Napoli. Poteva essere il sostituto di Insigne nella squadra campana, i due si sono ritrovati insieme al Toronto insieme ad un altro italiano, l'ex Genoa e Juventus, Mimmo Criscito.