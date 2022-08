L'11 agosto è stata una giornata importante per la Juventus. E' stato definito l'acquisto di Filip Kostic dall'Eintracht Francoforte per circa 17 milioni di euro ed è stato ceduto in prestito alla società tedesca Luca Pellegrini. Nel pomeriggio è stato presentato anche l'acquisto oramai di qualche settimana fa: il brasiliano Bremer.

Una conferenza stampa davvero interessante quella del classe 1997, che ha parlato dei motivi che lo hanno portato a scegliere la Juventus. Di certo il trasferimento dal Torino alla Juventus ha suscitato molto clamore mediatico, considerando la rivalità sportiva fra le due società.

Una delle domande dei giornalisti ha riguardato proprio la decisione di accettare l'offerta dei bianconeri con i tifosi del Torino che non hanno gradito. A tal riguardo ha voluto rispondere con una domanda agli stessi, dichiarando: 'Vorrei chiedere ai tifosi del Torino se per i loro figli non spererebbero qualcosa di migliore. Io ho scelto anche per questo'. Parole importanti che confermano come Bremer consideri la Juve la scelta migliore per la sua carriera professionale. Il giocatore ha dichiarato: 'Questo è il mio lavoro e io non ho mai detto di non voler andare alla Juventus'.

Tanti gli argomenti, fra questi anche il dialogo avuto con Massimiliano Allegri. A tal riguardo il brasiliano ha dichiarato: ' La Juve è una squadra che lotta sempre per vincere. Ho parlato un po’ con il mister, abbiamo la stessa mentalità, vuole sempre vincere, è un allenatore ambizioso. Abbiamo parlato bene'. Ha parlato delle differenze fra difesa a tre e quella a quattro.

In merito alla decisione di accettare l'offerta della Juventus ha dichiarato: 'La Juventus è la società che mi ha sorpreso di più negli ultimi anni, ha vinto tanto ed era giusto venire in una società che vuole vincere sempre'. Parole importanti che confermano la voglia del difensore brasiliano, pagato circa 49 milioni di euro dalla società bianconera dopo la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco.

La Juventus potrebbe giocare diversi match con la difesa a tre in questa stagione, lo dimostrerebbe anche la decisione della società bianconera di non sostituire Luca Pellegrini. In tal caso a centrocampo sulla fascia sinistra potrebbe giocare uno fra Filip Kostic e Alex Sandro. Bremer potrebbe giocare centrale di sinistra della difesa a tre considerando che Bonucci giocherebbe centrale e Danilo sulla destra. Le riserve sarebbero Daniele Rugani e Federico Gatti, una delle rivelazioni delle amichevoli estive della società bianconera.