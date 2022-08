Dopo essersi assicurato Charles De Ketelaere, il Milan sarebbe alla ricerca di un difensore centrale per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. L'allenatore rossonero avrebbe messo in cima alle sue preferenze il senegalese Abdou Lahkat Diallo, centrale difensivo del PSG. Nel frattempo la società rossonera potrebbe inserirsi nella possibile trattativa tra Verona e Lazio per Ivan Ilic.

In casa Juventus prosegue la ricerca di un attaccante. Massimiliano Allegri avrebbe messo Memphis Depay come priorità per il reparto offensivo, mentre Moise Kean potrebbe tornare sul mercato: l'attaccante azzurro è a Torino con la formula del prestito biennale ma è di proprietà dell'Everton e l'obbligo di riscatto è fissato per il 2023.

Situazione che complica non poco un'eventuale cessione in questo momento.

Diallo, il PSG potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto

Il giocatore, di proprietà del PSG, sarebbe entusiasta di una nuova avventura a Milano. I contatti tra i parigini e il Milan sembrano essere tenuti vivi dall'agente del difensore che si starebbe adoperando per trovare una soluzione che accontenti tutti. Quella a cui pare si lavori prevedere non solo il diritto di riscatto in favore del Milan ma anche che il PSG paghi la metà dell'ingaggio del giocatore per un totale di circa 3,5 milioni di euro.

Il Milan però deve guardarsi da alcune società di Premier League. Il West Ham avrebbe messo gli occhi sul giocatore senegalese e avrebbe avanzato un'offerta di circa 20/25 milioni di euro.

Cifra che potrebbe spiazzare i Campioni d'Italia.

Idea Ilic per il centrocampo del Milan

Dopo aver perso Renato Sanches, la società rossonera avrebbe bisogno di inserire un centrocampista nel proprio organico. La doppia esclusione di Tiemoue Bakayoko dalle amichevoli estive e l'infortunio di Tonali, avrebbe spinto Pioli a indicare il giocatore del Verona come priorità per il centrocampo.

Su Ilic c'è da tempo la Lazio ma la trattativa sembra in stallo. La società capitolina dovrebbe vendere Luis Alberto prima di affondare il colpo sul serbo.

La valutazione di Ilic si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Cifra ritenuta ragionevole per le casse del Milan, che potrebbe pure inserire nell'eventuale trattativa qualche giovane della primavera.

La Juve potrebbe puntare su Depay

Le grosse difficoltà per arrivare ad Alvaro Morata stanno spingendo la dirigenza bianconera a cercare nuovi profili per l'attacco. Depay può giocare come esterno e con il probabile arrivo in bianconero di Filip Kostic potrebbe essere schierato al fianco del serbo come vice Vlahovic. Il Barcellona vorrebbe liberarsi del giocatore e del suo pesante ingaggio e potrebbe lasciar partire l'olandese a titolo gratuito.

L'esclusione di Moise Kean dall'amichevole contro l'Atletico Madrid per motivi comportamentali sembra il segnale di una frattura . L'accordo tra Juve ed Everton prevede il riscatto obbligatorio dell'attaccante nel giugno 2023, dietro il pagamento di 28 milioni di euro.

Per Kean quindi potrebbero esserci due soluzioni. La prima prevede l'acquisto anticipato da parte della Juve per poi rivenderlo. La seconda potrebbe essere legata a un prestito verso un'altra squadra, trovando però nella fattispecie un accordo con l'Everton.